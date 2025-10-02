П ътнически самолет за Египет беше принуден да кацне аварийно на остров Крит, след като британка „обърна полета с главата надолу“ с пиянското си поведение.

Твърди се, че 38-годишната пътничка, която пътувала със съпруга си и малкото си дете, е била силно пияна. Според местни медии, тя е пренебрегнала многократните инструкции на кабинния екипаж и е станала агресивна, оставяйки персонала без друг избор, освен да предупреди капитана.

Други пътешественици описаха жената като „извън контрол“. Самолетът е летял от Обединеното кралство за Египет, когато капитанът е поискал разрешение да се отклони от съображения за безопасност, пише Daily Mail.

Машината кацна на летище Ираклион на остров Крит, където полицаи чакаха на пистата. Жената беше арестувана веднага щом вратите се отвориха.