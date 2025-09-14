В Лос Анджелис ще бъдат връчени 77-ите телевизионни награди „Еми“. Най-много номинации тази година събра сериалът „Severance“ на Apple TV с 27, следван от „The Penguin“ с 24. „The Studio“ и „The White Lotus“ са с по 23 номинации. Списъкът показва силна конкуренция в основните категории, където традиционно се съревновават някои от най-успешните и коментирани продукции на годината.
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДРАМАТИЧЕН СЕРИАЛ
„Andor“
„The Diplomat“
„The Last of Us“
„Paradise“
„The Pitt“
„Severance“
„Slow Horses“
„The White Lotus“
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН КОМЕДИЕН СЕРИАЛ
„Abbott Elementary“
„The Bear“
„Hacks“
„Nobody Wants This“
„Only Murders in the Building“
„Shrinking“
„The Studio“
„What We Do in the Shadows“
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЛИМИТИРАН ИЛИ АНТОЛОГИЧЕН СЕРИАЛ
„Adolescence“
„Black Mirror“
„Dying for Sex“
„Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“
„The Penguin“
ГЛАВЕН АКТЬОР, ДРАМА
Стърлинг К. Браун – „Paradise“
Гари Олдман – „Slow Horses“
Педро Паскал – „The Last of Us“
Адам Скот – „Severance“
Ноа Уайли – „The Pitt“
ГЛАВНА АКТРИСА, ДРАМА
Кати Бейтс – „Matlock“
Шарън Хорган – „Bad Sisters“
Брит Лоуър – „Severance“
Бела Рамзи – „The Last of Us“
Кери Ръсел – „The Diplomat“
ГЛАВЕН АКТЬОР, КОМЕДИЕН СЕРИАЛ
Адам Броуди – „Nobody Wants This“
Сет Роген – „The Studio“
Джейсън Сийгъл – „Shrinking“
Мартин Шорт – „Only Murders in the Building“
Джеръми Алън Уайт – „The Bear“
ГЛАВНА АКТРИСА, комедиен СЕРИАЛ
Узо Адуба – „The Residence“
Кристен Бел – „Nobody Wants This“
Куинта Брунсън – „Abbott Elementary“
Айо Едебири – „The Bear“
Жан Смарт – „Hacks“
ГЛАВЕН АКТЬОР, ЛИМИТИРАН СЕРИАЛ ИЛИ ФИЛМ
Колин Фарел – „The Penguin“
Стивън Греъм – „Adolescence“
Джейк Джиленхол – „Presumed Innocent“
Брайън Тайри Хенри – „Dope Thief“
Купър Кох – „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“
ГЛАВНА АКТРИСА, ЛИМИТИРАН СЕРИАЛ ИЛИ ФИЛМ
Кейт Бланшет – „Disclaimer“
Меган Фейхи – „Sirens“
Рашида Джоунс – „Black Mirror“
Кристин Милиоти – „The Penguin“
Мишел Уилямс – „Dying for Sex“
ПОДДЪРЖАЩ АКТЬОР, ДРАМА
Зак Чери – „Severance“
Уолтън Гогинс – „The White Lotus“
Джейсън Айзъкс – „The White Lotus“
Джеймс Марсдън – „Paradise“
Сам Рокуел – „The White Lotus“
Трамел Тилман – „Severance“
Джон Туртуро – „Severance“
ПОДДЪРЖАЩА АКТРИСА, ДРАМА
Патриша Аркет – „Severance“
Кари Кун – „The White Lotus“
Катрин ЛаНаса – „The Pitt“
Джулиан Никълсън – „Paradise“
Паркър Поузи – „The White Lotus“
Наташа Ротуел – „The White Lotus“
Ейми Лу Ууд – „The White Lotus“
ПОДДЪРЖАЩ АКТЬОР, комедиен СЕРИАЛ
Айк Баринхолц – „The Studio“
Колман Доминго – „The Four Seasons“
Харисън Форд – „Shrinking“
Джеф Хилър – „Somebody Somewhere“
Ебон Мос-Бакрак – „The Bear“
Майкъл Юри – „Shrinking“
Боуен Ян – „Saturday Night Live“
ПОДДЪРЖАЩА АКТРИСА, комедиен СЕРИАЛ
Лайза Колон-Заяс – „The Bear“
Хана Айнбиндер – „Hacks“
Катрин Хан – „The Studio“
Жанел Джеймс – „Abbott Elementary“
Катрин О’Хара – „The Studio“
Шерил Лий Ралф – „Abbott Elementary“
Джесика Уилямс – „Shrinking“
ПОДДЪРЖАЩ АКТЬОР, ЛИМИТИРАН СЕРИАЛ ИЛИ ФИЛМ
Хавиер Бардем – „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“
Бил Камп – „Presumed Innocent“
Оуен Купър – „Adolescence“
Роб Делани – „Dying for Sex“
Питър Сарсгард – „Presumed Innocent“
Ашли Уолтърс – „Adolescence“
ПОДДЪРЖАЩА АКТРИСА, ЛИМИТИРАН СЕРИАЛ ИЛИ ФИЛМ
Ерин Доърти – „Adolescence“
Рут Нега – „Presumed Innocent“
Дийрдри О’Конъл – „The Penguin“
Клоуи Севини – „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“
Джени Слейт – „Dying for Sex“
Кристин Тремарко – „Adolescence“
Продукции с най-много номинации:
„Severance“ – 27
„The Penguin“ – 24
„The Studio“ – 23
„The White Lotus“ – 23
„The Last of Us“ – 16
„Andor“ – 14
„Hacks“ – 14
„Adolescence“ – 13
„The Bear“ – 13
„The Pitt“ – 13