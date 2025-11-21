Л егендарният и любим на поколения актьор Еди Мърфи разказва за живота си, вдъхновенията си, огромната слава и семейството, което създава.

Тава се случва в документалния филм "Да бъдеш Еди", който превзе малките екрани по платформата Netflix.

Бокс

Филмът започва хронологично, представен от знаменития Еди Мърфи. Той израства в Ню Йорк в абсолютно нормално семейство и както самият той казва, е късметлия, че има не просто един, а двама бащи, като приема втория си доведен за човека, който го е научил на всичко. Признава, че още от малък знаел, че иска да бъде комик, и идолизирал Ричард Прайър, имитирайки го по всевъзможни начини. Но човекът, който според него показал на всички чернокожи, че могат да бъдат, каквото поискат, е легендарният боксьор Мохамед Али. Освен това той също го вдъхновил да тренира бокс в младините си.

Еди започва с импровизации, след което се присъединява към екипа на SNL – изключително популярно вечерно шоу, което продължава и до днес. Това му дава куража да започне да се занимава със стендъп комедия, както и да започне с малки роли в киното. Но това, което му носи огромната слава, от която черпи и до днес, без съмнение е филмът "Ченгето от Бевърли Хилс". С неоспоримия си актьорски талант, а и с уменията си на комик Мърфи се превръща в икона за всички, които идват след него – Дейв Шапел, Крис Рок, Кевин Харт и много други, които също участват в документалката и разказват за Еди.

Малко по малко той се отдръпва от стендъпа и се фокусира върху филми, което само му носи още повече богатства и слава. В един момент решава да се "отдръпне" и да се наслади на заслужена почивка, докато цялата индустрия си мисли, че се е провалил. Е, "Да бъдеш Еди" е тук, за да покаже, че това изобщо не е вярно, като дори в последните години се е завърнал към снимачната площадка, както и към SNL след 35 години пауза. Сега това, което всички очакват да видят, е завръщането на комичната легенда към стендъп сцената.

Център

Еди Мърфи се оказва много далеч от стереотипа за комедианти и дори за звезди. Признава, че винаги е бил интроверт и дори като дете наказанието за него било да не гледа телевизия (вместо да не излиза), тъй като това правел по цял ден. Славата изглежда, че изобщо не е повлияла на егото му и както самият той казва: "Никога не попаднах в капаните, които са заложени за известните хора".

Няма скандални дела, не парадира с парите си, не пие, не пуши, не е "душата на купона", а дори напротив – често бил най-тихият в стаята, седящ в дъното с кока-кола, слушайки останалите. Докосвал се е до хора като Рик Джеймс и Майкъл Джексън, но когато човек погледне отстрани, ще си каже, че те нямат абсолютно нищо общо. Това, което го различава от останалите, освен че е изключително земен, е, че Мърфи постоянно е жаден за надграждане. Иска да прави различни неща и ги прави добре – от комедия на сцена, до сериозни роли в киното, до озвучаването на магаре в "Шрек". Еди Мърфи може всичко, абсолютно самоук е и макар че е на 65 – изглежда с поне 20 години по-млад. Смирен е и е безспорно икона и легенда на нашето време.

Въпреки това най-смисленото нещо, което е правил, смята, че са децата му. "Те са моят център. Преди да се появят, всичко е "за теб", а когато имаш деца, всичко се превръща "за тях". Смятам, че ако поставиш децата си на първо място, няма как някога да вземеш грешно решение", споделя самият той в документалния си филм "Да бъдеш Еди".

Александър Пашов