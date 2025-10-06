Б ез нейните песни не минаваше почти нито една Нова година през соца и нито една музикално-забавна програма.

Българите обожаваха шансоните ѝ и живота ѝ като приказка - тръгнала от бедно многодетно семейство в Авиньон, на 22 юли 1946 година (14 момчета и момичета) и достигнала върховете на френската музика.

Икона на френската песен, Мирей Матийо сега води спокоен живот, далеч от блясъка. На 79 години днес, певицата разказа открито за ежедневието си в Le Parisien в понеделник, 6 октомври.

Дебютът ѝ пред телевизионния екран е на 21 ноември 1965 година.

Мирей Матийо е оставила своя отпечатък върху една епоха. На 79 години, певицата на „Acropolis Adieu“ и „Mille Colombes“ се готви да се завърне на турне, за да отбележи шестдесетгодишната си кариера.

Впечатляващото е, че  на 19 години си създава име, през 1965 г., в шоуто „Jeu de la Chance“ , изпълнявайки песни на Едит Пиаф, нейния идол за цял живот .

Много бързо талантът и мощният ѝ глас съблазняват публиката.

Забелязана от Джони Старк, който става неин мениджър, Мирей Матийо се радва на ослепителен успех. Хитовете следват един след друг: Mon Credo, Paris en colère, La Dernière Valse …

Младата певица от Авиньон след това завладява света, записвайки албумите си на няколко езика и изявявайки се на най-големите международни сцени.

Днес Мирей Матийо води много по-спокоен живот. В интервю за Le Parisien певицата с парижко "р" повдига завесата над ежедневието си, далеч от светлината на прожекторите.

„ Живея със сестра си Матит, която е моя мениджърка. Имаме късмета да имаме градина с магнолия, бамбук, лимоново дърво, божур “, доверява се тя.

Далеч от шума и суетата на шоубизнеса, жената, която никога не е имала деца, култивира дискретност и предпочита спокойствието на дома си в Ньой сюр Сен: „ Нямам много общо с професията, излизам много малко или само за да се видя с приятели в „Бристъл “.

Мирей Матийо ще отпразнува 80-ия си рожден ден и 60 години кариера през 2026 г.

Важен момент, който тя планира да отпразнува с любимите си хора. „ Ще бъда със семейството си. С тринадесетте ми братя и сестри, племенниците и племенничките ми . Събираме се по-рядко от Ковид насам. Вирусът все още е там в други форми и винаги нося маска, когато пътувам. Не съм ваксинирана. Трябва да бъдем много внимателни.“

Винаги предпазлива, Мирей Матийо въпреки това остава пълна с енергия.

През последните години тя продължава да се изявява на сцена: „ Турнета в Канада, Германия, Турция...“ Но не и в Русия. „Не мога да пея по време на война [...] Това къса сърцето ми, защото обичам руската публика “, признава тя.

И за това юбилейно турне е избрала символично място: „ Исках да отпразнувам шестдесетгодишната си кариера в Олимпия , където започнах. Преди се чувствах нервна, но по-малко, отколкото днес. Колкото по-напред отивам в тази професия, толкова повече се страхувам. “

