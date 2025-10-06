Б ез нейните песни не минаваше почти нито една Нова година през соца и нито една музикално-забавна програма.
Българите обожаваха шансоните ѝ и живота ѝ като приказка - тръгнала от бедно многодетно семейство в Авиньон, на 22 юли 1946 година (14 момчета и момичета) и достигнала върховете на френската музика.
La chanteuse Mireille Mathieu fête aujourd'hui ses 79 ans ! 🎂— Instant-Vintage 📺 (@InstantVintage_) July 22, 2025
➡️ Un mot, une chanson pour décrire Mireille Mathieu ? 😉 pic.twitter.com/w1AMeWUgnr
Икона на френската песен, Мирей Матийо сега води спокоен живот, далеч от блясъка. На 79 години днес, певицата разказа открито за ежедневието си в Le Parisien в понеделник, 6 октомври.
Mireille Mathieu célibataire : avec qui vit la comédienne dans sa maison avec jardin de Neuilly-sur-Seine ? https://t.co/OsUBxZsKyM— Voici (@voici) October 6, 2025
Дебютът ѝ пред телевизионния екран е на 21 ноември 1965 година.
Le 21 novembre 1965 débutait à la télévision Mireille Mathieu, une artiste et une femme géniale ! 📺😍 La rencontrer une fois, c’est l’aimer toujours, plus qu’hier et moins que demain. Bon anniversaire Mireille 🎂😘❤️ pic.twitter.com/m2N6XpYeXt— Isabelle Morini-Bosc (@IsaMoriniBosc) November 21, 2020
Мирей Матийо е оставила своя отпечатък върху една епоха. На 79 години, певицата на „Acropolis Adieu“ и „Mille Colombes“ се готви да се завърне на турне, за да отбележи шестдесетгодишната си кариера.
Впечатляващото е, че на 19 години си създава име, през 1965 г., в шоуто „Jeu de la Chance“ , изпълнявайки песни на Едит Пиаф, нейния идол за цял живот .
Много бързо талантът и мощният ѝ глас съблазняват публиката.
Забелязана от Джони Старк, който става неин мениджър, Мирей Матийо се радва на ослепителен успех. Хитовете следват един след друг: Mon Credo, Paris en colère, La Dernière Valse …
Младата певица от Авиньон след това завладява света, записвайки албумите си на няколко езика и изявявайки се на най-големите международни сцени.
Днес Мирей Матийо води много по-спокоен живот. В интервю за Le Parisien певицата с парижко "р" повдига завесата над ежедневието си, далеч от светлината на прожекторите.
„ Живея със сестра си Матит, която е моя мениджърка. Имаме късмета да имаме градина с магнолия, бамбук, лимоново дърво, божур “, доверява се тя.
Далеч от шума и суетата на шоубизнеса, жената, която никога не е имала деца, култивира дискретност и предпочита спокойствието на дома си в Ньой сюр Сен: „ Нямам много общо с професията, излизам много малко или само за да се видя с приятели в „Бристъл “.
Мирей Матийо ще отпразнува 80-ия си рожден ден и 60 години кариера през 2026 г.
Важен момент, който тя планира да отпразнува с любимите си хора. „ Ще бъда със семейството си. С тринадесетте ми братя и сестри, племенниците и племенничките ми . Събираме се по-рядко от Ковид насам. Вирусът все още е там в други форми и винаги нося маска, когато пътувам. Не съм ваксинирана. Трябва да бъдем много внимателни.“
Винаги предпазлива, Мирей Матийо въпреки това остава пълна с енергия.
През последните години тя продължава да се изявява на сцена: „ Турнета в Канада, Германия, Турция...“ Но не и в Русия. „Не мога да пея по време на война [...] Това къса сърцето ми, защото обичам руската публика “, признава тя.
Mireille Mathieu in Leningrad, USSR, 1967 pic.twitter.com/UEnpFLBRu3— Soviet Visuals (@sovietvisuals) August 4, 2019
И за това юбилейно турне е избрала символично място: „ Исках да отпразнувам шестдесетгодишната си кариера в Олимпия , където започнах. Преди се чувствах нервна, но по-малко, отколкото днес. Колкото по-напред отивам в тази професия, толкова повече се страхувам. “
*Източник: VOICIРосица Лаханова