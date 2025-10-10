Н овосформираната музикална банда Слайсър (Slicr) връхлита на музикалната сцена на 10 октомври с първия си сингъл “Radio Valley”.

Четирима приятели Любослав, Мартин, Ян и Кирил, чиято средна възраст е едва 19 години, създават запомнящ се звук, който събира в себе си най-доброто от dream pop, shoegaze и lo-fi indie.

С дебюта си Slicr не просто пускат първи сингъл – те правят явна, смела и нетърпелива заявка да бъдат едни от следващите лидери на новата алтернативна вълна у нас.

Продуцент на сингъла е известният музикант и композитор Kan Wakan – единственият български артист и продуцент, попадал в топ 100 на музикалната класация Billboard (дебютният му албум 'Moving On' превзема 37-ма позиция през 2014 година). Всъщност неговото име е Георги Линев и е един от създателите на музиката в „Игра на тронове“ и английската поп-звезда Джордж Косби. Макар да живее от години отвъд Океана, той има зад гърба си и съвместна песен с Тони Стораро.

Slicr се появява с летящ старт на музикалната сцена, защото носи със себе си силата и звука на едно ново поколение. „Radio Valley“ звучи като саундтрак на несигурната младост: крехко, носталгично, но уверено, „тук и сега“.

Музиката им е като снимка или бележка от личен дневник – интимна, разхвърляна и честна, като химн на двайсетгодишните, които се опитват да си представят бъдеще в свят, който постоянно си променя правилата.

Лицата зад Slicr

Начело на формацията е 19-годишният фронтмен Любослав Илиев, вече познат от групата Woomb, която получи номинация за Music Moves Europe Awards 2025. Тази година Любослав свири с Woomb на големите музикални фестивали – Sziget, ESNS, Electric Castle. Текстът на “Radio Valley”, който той създава, балансира между уязвимост и ирония, превръщайки личното в общо изживяване.

Мартин Мундров (бас) е студент в Лондон по Creative Music Production в ICMP и е активен участник в лондонската сцена със своята група Lost Lyra.

Ян Стоянов (синтезатори, креативен директор), известен и като Troyanko, е студент в НАТФИЗ, специалност Филмов и телевизионен звук. Той е двигателят на визуалния свят на Slicr, изграждайки мост между киното и музиката.

Георги Линев (продуцент, китари и клавири) е най-опитният член на групата, с дългогодишен международен опит. Неговото продуцентско присъствие придава завършеност и полира суровата енергия на Slicr до характерно и разпознаваемо звучене.

Кирил Славчев (барабани и перкусии), само на 17 години, вече е излизал на сцени като Nisville Jazz Fest (Сърбия), Бузлуджа Фест и Капана Фест със своите експлозивен груув и сценична енергия.

Дебют на живо

Първият концерт на Slicr ще се състои на 16 октомври от 20:00 часа в Soda Bar, София, в рамките на международната музикална конференция “So Alive”, на сцената на Сдружение Самодива.

Новият сингъл

Новият сингъл „Radio Valley“ е третият музикален проект на Сдружение „Самодива“, чиято мисия е развитието на алтернативната младежка музикална сцена в България. „Самодива“ е платформа, посредством която най-младите артисти получават професионална продукционна подкрепа, възможности за изява и общност, която насърчава експеримента и творческата свобода.

19-годишният фронтмен на Slicr – Любослав Илиев, е един от членовете на управителния съвет на организацията и е ключова движеща сила зад всички продукционни процеси, които „Самодива“ е осъществила до момента в подкрепа на младата алтернативна музикална общност. Благодарение на неговото активно участие и визия, инициативата се превръща в катализатор за ново поколение независими музиканти.

Видео

С първото си видео, режисирано от Ян Стоянов – член на групата и креативен директор на Slicr – бандата прави заявка за своя собствена естетика чрез визуалния език, стил и звук. Чрез психеделичните изображения и неконвенционалния си подход, клипът създава симбиоза между всички елементи на проекта. „Radio Valley“ съчетава суровата натура на документалния стил на заснемане и вграждането на намерен архивен материал, като пречупва границите между тях чрез принципа на „мръсния“ аналогов монтаж, в който „гличът“ заема централна роля. Сюжетността на видеото умишлено губи фокуса си върху линейното повествование и разчита на сетивното възприемане на звук, преработен в контекста на изображение. „Radio Valley“ носи субективни образи, загуба на представа за време и пространство – една имагинерна картина, която може да бъде присъща за всеки. Slicr е аудио-визуален проект, който изразява пряката връзка между възприятията на звук и картина. При изявите си на живо групата ще представя не само музикален репертоар, но и визуално-инсталационен сет.

Новата вълна

„Radio Valley“ съчетава калейдоскопичната психеделия на бандите MGMT и ироничното звучене на Pavement, но със собствен почерк, който е едновременно аналогов и експериментален. Slicr изграждат свят, в който крехкостта, иронията и надеждата си пробиват път със сила и увереност. „Radio Valley“ излиза във всички дигитални платформи на 10 октомври.