Р уският президент Владимир Путин похвали Доналд Тръмп за усилията му да посредничи за примирие в Близкия изток, като същевременно остро критикува Нобеловия комитет за решението му да присъди наградата на хора, които според него „не са направили нищо за мира“.

Изявлението на Путин бе направено по време на пресконференция в Таджикистан. Последва кратко „благодаря“ от страна на Тръмп в социалните мрежи.

„Той със сигурност полага усилия и работи по тези въпроси — за постигането на мир и решаването на сложни международни проблеми. Най-ясният пример за това е ситуацията в Близкия изток“, заяви Путин. „Дали настоящият американски президент заслужава Нобелова награда или не — не знам. Но той наистина прави много, за да решава сложни кризи, които продължават с години, дори десетилетия“, добави руският президент.

Путин обвини Нобеловия комитет, че присъжда наградата на „хора, които не са направили нищо за мира“, само часове след като бе обявено, че тазгодишният лауреат е венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо. „По мое мнение тези решения нанесоха огромна вреда на репутацията на наградата“, заяви Путин. По-рано същия ден външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков каза пред държавни медии, че Москва би приветствала Нобелова награда за Тръмп.

По темата за войната в Украйна Путин посочи, че Русия и Съединените щати „все още могат да постигнат много повече“ въз основа на договореностите, които двамата президенти са постигнали по време на срещата си на 15 август в Аляска. Срещата беше представена като възможност за пробив в мирните преговори за Украйна, но завърши без конкретни резултати.

„Не разкрихме напълно какво беше обсъждано в Анкъридж. Продължаваме да действаме въз основа на тези разговори и от наша страна няма промени“, каза Путин, след като по-рано руски представители направиха противоречиви изявления относно това дали „импулсът“ от срещата се е изчерпал.

Попитан за данните, че Тръмп обмисля изпращане на ракети „Томахоук“ на Украйна, Путин заяви, че Русия ще отговори със „засилване на противовъздушната си отбрана“.

В опит да демонстрира сила Путин каза, че Москва подготвя ново оръжие за своите въоръжени сили, напомняйки за миналогодишното представяне на експерименталната хиперзвукова ракета „Орешник“. „Скоро ще имаме възможност да обявим ново оръжие, което вече веднъж сме представяли. В момента то преминава изпитания“, заяви той, без да навлиза в подробности.

*Източник: БГНЕС