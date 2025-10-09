Р уският президент Владимир Путин призна, че руските ПВО системи са изстреляли ракети към азербайджански самолет преди катастрофата му в Казахстан през декември 2024 г., съобщи „Киев Индипендънт“.
Според Путин, две ракети са експлодирали на няколко метра от самолета, който след това е бил поразен от откъснати от тях фрагменти.
Коментарите бяха направени по време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев в Душанбе, където лидерите се събраха за регионален самит. Двамата президенти проведоха разговори в резиденция Кохи Сомон след месеци на напрегнати отношения между Русия и Азербайджан.
Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190AR (4K-AZ65) passenger plane traveling from Baku to Grozny crashes near Aktau, Kazakhstan earlier today. There were 72 occupants including five crew members.— FL360aero (@fl360aero) December 25, 2024
Six survivors are in critical condition. Pending any official confirmation,… pic.twitter.com/cjRzOrPzQ8
Самолетът на Azerbaijan Airlines, пътуващ от Баку към Грозни в Чечения, се разби в Казахстан на 25 декември 2024 г., след като внезапно беше принуден да промени курса. Предишни разследвания установиха, че самолетът е свален от руски ПВО системи, което доведе до смъртта на 38 от 67 души на борда.
По време на разговорите си с Алиев Путин изрази съболезнования и увери, че Москва ще извърши правна оценка на действията на всички официални лица, замесени в инцидента.
Президентът също заяви, че Русия е „следила“ три украински дрона, които са преминали в руското въздушно пространство в деня на катастрофата. Путин добави, че е научил за тези детайли преди два дни и че разследването на инцидента е близо до завършване. Той също така увери, че Русия ще предприеме всички необходими мерки за обезщетение.
Алиев благодари на Путин за предоставената информация и за това, че лично наблюдава разследването,.
Непосредствено след катастрофата Алиев обвини Русия за инцидента и критикува Москва за непризнаване на вина, укриване на доказателства и разпространяване на „абсурдни версии“ на събитията.
Срещата на двамата президенти следва техен телефонен разговор на 7 октомври, което е първият публично известен контакт между двамата лидери от март.
През последните месеци Русия извърши дронови удари в Украйна, насочени към обекти, свързани с азербайджански компании, докато Азербайджан затвори руски пропагандни медии и задържа руски граждани.
Баку също отмени руски културни събития и обвини руската полиция в изтезаване на двама азербайджански граждани, които починаха в ареста в руския град Екатеринбург през юни.
*Източник: БГНЕС