Р уският президент Владимир Путин призна, че руските ПВО системи са изстреляли ракети към азербайджански самолет преди катастрофата му в Казахстан през декември 2024 г., съобщи „Киев Индипендънт“.

Според Путин, две ракети са експлодирали на няколко метра от самолета, който след това е бил поразен от откъснати от тях фрагменти.

Коментарите бяха направени по време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев в Душанбе, където лидерите се събраха за регионален самит. Двамата президенти проведоха разговори в резиденция Кохи Сомон след месеци на напрегнати отношения между Русия и Азербайджан.

Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190AR (4K-AZ65) passenger plane traveling from Baku to Grozny crashes near Aktau, Kazakhstan earlier today. There were 72 occupants including five crew members.



Six survivors are in critical condition. Pending any official confirmation,… pic.twitter.com/cjRzOrPzQ8 — FL360aero (@fl360aero) December 25, 2024

Самолетът на Azerbaijan Airlines, пътуващ от Баку към Грозни в Чечения, се разби в Казахстан на 25 декември 2024 г., след като внезапно беше принуден да промени курса. Предишни разследвания установиха, че самолетът е свален от руски ПВО системи, което доведе до смъртта на 38 от 67 души на борда.

По време на разговорите си с Алиев Путин изрази съболезнования и увери, че Москва ще извърши правна оценка на действията на всички официални лица, замесени в инцидента.

Президентът също заяви, че Русия е „следила“ три украински дрона, които са преминали в руското въздушно пространство в деня на катастрофата. Путин добави, че е научил за тези детайли преди два дни и че разследването на инцидента е близо до завършване. Той също така увери, че Русия ще предприеме всички необходими мерки за обезщетение.

Алиев благодари на Путин за предоставената информация и за това, че лично наблюдава разследването,.

Непосредствено след катастрофата Алиев обвини Русия за инцидента и критикува Москва за непризнаване на вина, укриване на доказателства и разпространяване на „абсурдни версии“ на събитията.

Срещата на двамата президенти следва техен телефонен разговор на 7 октомври, което е първият публично известен контакт между двамата лидери от март.

През последните месеци Русия извърши дронови удари в Украйна, насочени към обекти, свързани с азербайджански компании, докато Азербайджан затвори руски пропагандни медии и задържа руски граждани.

Баку също отмени руски културни събития и обвини руската полиция в изтезаване на двама азербайджански граждани, които починаха в ареста в руския град Екатеринбург през юни.

*Източник: БГНЕС