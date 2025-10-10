П оредна измама плъзна в социалните мрежи, този път от фалшив профил на Галена.

Фолкпевицата, която редуцира теглото си преди няколко години, но така и не разкри своята диета, все още не е алармирала за злодеянието, но бдителни фенове веднага споделиха с „Телеграф“ фалшив профил на звездата, от който се прави реклама на добавки.

Пост

В спонсориран пост на профил с името Галена-Galena, под който има хранителна добавка за отслабване, е публикуван дълъг пост, вероятно написан с помощта на изкуствен интелект.

„Настъпи моментът да споделя истината с вас... Днес за първи път ще споделя с вас нещо, за което мълчах дори в интервюта. Когато си певица и постоянно си под светлините на прожекторите, всеки излишен килограм се превръща в „сензация“ - с тези думи започва публикацията, която разказва драматична история за подготовка на концерт миналата година.

Прави впечатление неправилния словоред на думите по средата - „на една телевизионна запис проговорих със стилистката за моите тревоги“. Именно това поражда съмненията у феновете, че е писано с помощта на Чат GPT.

Звезда

Галена е поредната българска звезда, с която зложелатели злоупотребяват за рекламата на добавки със съмнителен произход. Много от измамниците си позволяват да използват лицата и дори да създават фалшиви компютърно изработени видеа.