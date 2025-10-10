Р аботещ пенсионер успя да си вдигне пенсията за стаж и възраст с 385,76 лева заради това, че продължава да бачка.

Преизчислението му е направено тази година служебно от Националния осигурителен институт. Това става ясно от третия бюлетин на НОИ за 2025-а.

Служебното преизчисляване е автоматичен механизъм, по който институтът преизчислява пенсиите на работещите пенсионери, като отчита само допълнителния осигурителен стаж, придобит след пенсионирането им. То се извършва, считано от 1 април на съответната година, на база подадени данни за времето до 31 декември на предходната календарна година.

От 1 април 2025-а са били преизчислени пенсиите на 363 701 работещи пенсионери. Броят им е с 12 983 повече спрямо предходната година. От тази група 234 085 са хората с пенсия за стаж и възраст. Те са със 74 души повече спрямо 2024-та. Останалите хора имат инвалидни пенсии, които също се преизчисляват.

Работещите пенсионери с пенсии за стаж и възраст са успели да си докарат средно с 16,36 лева отгоре благодарение на допълнителния си стаж. За сравнение, през 2024 г. сумата е била 14,82 лева.

НОИ отбелязва, че има отчетлив ръст на преизчислените пенсии за инвалидност поради общо заболяване, докато тези за трудова злополука и професионална болест намаляват.

Работещите хора с ТЕЛК с преизчислени пенсии се увеличават с 12 942 спрямо 2024 г. За три години увеличението е с 24 271 души, което е ръст с над 23%.

Злополуки

Намаление обаче има при преизчислените пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. През 2024 и 2025 г. техният брой е съответно 962 и 929.

При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване най-високото увеличение на месечния размер е със 174,93 лева. А при пенсиите за инвалидност поради трудовото злополука и професионална болест най-големият скок е с 87,02 лева.

Като цяло най-голям е делът на трудовите пенсии с увеличение на месечния размер между 1 и 10 лева – 80 487 броя. 66 557 пенсионери са получили между 10 и 20 лева отгоре. Увеличение над 20 лева има за 51 745 лица. 3620 пенсионери пък са си докарали с допълнителния стаж само стотинки.

Пенсиите на работещите пенсионери, които получават пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, освен служебно, могат да се преизчисляват и по заявление на самия пенсионер.

София Симеонова