С лед големите наводнения по Черноморието през изминалата седмица, се появиха твърдения, че и в София би могло да се случи подобно нещо, поради това, че има реки, които не са отразени в кадастъра, за да може да се строи до тях.

БОМБА: Нова версия за потопа на Елените! (СНИМКИ+ВИДЕО)

Пред Радио София главният архитект на столицата арх. Богдана Панайотова коментира, че твърденията са пресилени, но все пак има известни рискове.

"Смея да твърдя, че има опасности, криещи рискове в бъдеще, не на този етап, от застрояването, което се случва. Основният проблем е с реките и деретата, минаващи на градска територия, съгласно Общия устройствен план на такива некоригирани реки, свободно течащи. Не толкова, че те не са нанесени в кадастъра, колкото, че онова, което се казва „заливаема площ“ около реките, където е забранено да има застрояване и по Закона за водите, някакси се губи как се нанася, кой го нанася и къде се съхранява. Да, смея да твърдя, че това не е направено навсякъде. Това се прави поединично, когато се съгласуват проекти с Басейнова дирекция, те би трябвало да имат тази информация“, каза арх. Панайотова и добави, че преди няколко месеца Столичната община е започнала подобно проучване, с цел да бъдат нанесени правилно.

"По този повод беше и моята покана, която съм отправила, изхождайки от ситуацията на "Елените“, за да предизвикаме поне в София пълната координация между различните ведомства, които отговарят за това“, обясни главният архитект на София.

Тя добави, че заливните зони на реките се изчисляват по средното ниво на водите. Това, което е включено в заливаемите площи по закон е Публична държавна собственост.

"Точно това като площ трябва да е правилно отразено в Закона за кадастъра, за да можем всички да се съобразяваме с това“, посочи арх. Богдана Панайотова.

"Пропускът, който съм установила до момента е, че има разрешени обекти, има градоустройства, който са процедирани по този начин, които буквално са на три метра от некоригирани дерета и от некоригирани реки, което за мен е недопустимо“, каза тя и даде пример, че подобни пропуски има в р. Драгалевска и р. Суходолска, където вече има издадени откази за градоустройства.

Арх. Панайотова изтъкна, че в София има райони, в който са застроени кооперации без да има дъждовни шахти. По думите й, това са части от районите "Витоша“, "Триадица“, "Студентски“ и "Панчарево“.

Главният архитект на столицата съобщи, че в с. Герман ще бъде изграден канализационен колектор. Вече има одобрен проект по ОП "Околна среда". Очаква се сключване на договор със Столичната община с безвъзмездна помощ от 100 000 000 лева, СО трябва да доплати 40 000 000 лева, посочи арх. Панайотова.

По отношение на твърденията за евентуално застрояване в Южния парк, арх. Богдана Панайотова обясни, че в Столичната община няма входирани подобни искове.