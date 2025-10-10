И звестният нюйоркски „Поло Бар“ на модния гуру Ралф Лорън стана домакин на дискретно парти на Мартин Скорсезе, в което се включиха Робърт де Ниро и Джоди Фостър.

В навечерието на 83-ия му рожден ден и след прожекцията на нов документален сериал за него на фестивала в Ню Йорк кинозвездите се събрали да го почетат, съобщи Page Six.

Петсерийният документален филм на режисьорката Ребека Милър за иконата на „Добри момчета“ - Скорсезе, дебютира на 17 октомври по Apple TV+ и включва интервюта с известни личности като Леонардо ди Каприо, Марго Роби, Даниел Дей Луис (който е и съпругът на Милър), Де Ниро, Фостър, Мик Джагър, Стивън Спилбърг, Шарън Стоун, Кейт Бланшет и семейството и приятелите на неостаряващия Марти.