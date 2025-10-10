Г олям пожар избухна в жилищна сграда в близост до стадион „Христо Ботев“, писа TrafficNews. Огънят е пламнал в помещение на последен етаж, като се разнесъл за минути и по покривното пространство.

Сигнал към дежурната постъпил в 16:23ч., като към място са изпратени 4 екипа на пожарната и две линейки.

В помещението, където бушувал огънят, е нямало никой. По първоначални данни обаче има обгазени хора, заради задимяване на общите части на блока.

Към този час огънят е потушен, а пожарникарите извършват оглед в сградата.

Медици от Спешна помощ преглеждат на място обгазените.