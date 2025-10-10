Р омантичен уикенд се превръща в секс и насилие с много неизказано напрежение.

Това се случва в премиерния интензивен хорър филм „Езеро от кости“. Лентата пристига с голяма заявка, еротика и много обрати, макар и да не разчита на големи звезди в главните роли, но пък е от тези, които се гледат на един дъх от почитателите на жанра.

Двойка

Историята ни запознава с младата двойка Сейдж (Мади Хасън) и Диего (Марко Пигоси), които са тръгнали на пътешествие из страната. Тя е редактор в списание, а той е напуснал работата си като учител, за да се опита да стане писател. Двамата са наели огромна и красива къща до езеро, за да прекарат там романтичен уикенд. Всичко върви по план, докато не се появява втора двойка – Син (Андра Нечита) и Уил (Алекс Роу), и се оказва, че те също са наели мястото за тези два дни. За да избегнат кавги и неловки ситуации, двете двойки решават да споделят и без това огромното пространство и да прекарат "един магичен уикенд заедно". „Гълъбчетата“ намират много общо помежду си, но най-важното е, че Син предлага да даде някои от ръкописите на Диего на неговия любим автор, който се оказва неин клиент. Развълнувани от този факт, те малко по малко започват да игнорират всички „червени флагове“, които се случват около тях – включително две заключени стаи, в които се промъкват. Едната очевидно е стая за садо-мазо, а другата – за странни сатанински ритуали. Нещата постепенно започват да излизат извън контрол, но нищо не може да подготви двойката (както и зрителите) за това, което ще открият.

Насилие

Актьорите не са много известни на широката аудитория, но те се справят добре с ролите си и зрителят може да им повярва. Макар да е хорър, насилие във филма почти няма, докато не навлезе във финалното си действие. По-скоро се разчита на напрежението, което постепенно се увеличава, както и на голямата доза голота и еротика. В известен смисъл „Езеро от кости“ прилича на „Забавни игри“ (който получи римейк през 2007 г.) – едновременно знаеш какво става, но не съвсем. Мислиш си, че всичко ти е ясно, докато сюжетът не те разубеди няколко минути по-късно. Персонажите изглеждат типизирани, докато не започнеш да разбираш повече за тях. Освен начина на снимане историята е другото силно нещо в този филм – изпълнен е с обрати, а финалът определено ще накара и най-скептичния зрител да се усмихне. Диалозите не са особено добре написани, но актьорите се справят убедително с тях. „Езеро от кости“ вече е спечелил почти 1 милион долара в САЩ и Канада, но съдейки по това колко силни заглавия има тази година в хорър жанра, успехът му в бокс офиса определено не е сигурен.

Мерседес Брайс Морган прави своя дебют като режисьорка на хорър, а преди това снима главно сериали, късометражни филми и музикални клипове. Сценарист и продуцент на лентата е Джошуа Фридландър, а оператор е Ник Матюс – това е едно от най-впечатляващите звена в „Езеро от кости“.

Александър Пашов