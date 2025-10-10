Б анда от ученици мигранти са обвинени в изнудване, изнасилване и задържане на учителка за заложник, преди да подпалят апартамента ѝ, за да унищожат доказателства. Седем момчета на възраст между 14 и 17 години са съдени в Австрия за предполагаемото нападение над жената.

Учениците тормозили преподавателката си дълго време, като всичко започнало през април 2024 г., след като 28-годишната жена е имала законна и взаимноизгодна връзка със 17-годишен бивш ученик, който вече не е бил в училището. Но тийнейджърът се похвалил на приятелите си за връзката и скоро група момчета започнали да се появяват в дома на жената.

Тийнейджърите - от Ирак, Румъния и Афганистан - са заявили, че са част от престъпна банда и са заплашили да разкрият връзката им, ако жената не ги пусне в апартамента си, съобщава Sun.

Първоначално апартаментът е бил използван като убежище за съхранение на наркотици, но прокурорите твърдят, че бандата е насилвала сексуално жената както поотделно, така и групово, изнудвала я е със записи и я е принуждавала да плаща за храната, такситата и цигарите им. Те са обвинени, че са заснели срещите, за да ги използват като компромат, и са заплашили да ги разкрият пред училището ѝ. Страхувайки се за работата и репутацията си, жената е смятала, че няма друг избор, освен да търпи месеци на малтретиране между юли 2024 г. и януари 2025 г.

Голяма част от процеса се проведе при закрити врати, за да се защити самоличността на жената и да се предотвратят по-нататъшни страдания.