К нигата на д-р Николай Колев „Красивата лечителка – неразказаната история на скалната роза“ (издателство „Кибеа“) разказва за билката и нейните приложения.

Авторът успява по интригуващ начин да разкрие малко известни факти и резултати от проведени научни проучвания за приложението на билката. Скалната роза (Cistus incanus), известна у нас като памуклийка, привлича все повече вниманието на съвременната медицина в световен мащаб като перспективен и ценен източник на лечебни съставки. Книгата разказва историята на билката – растение, познато отпреди 5000 години, разкривайки възможностите за нови подходи в лечението на редица заболявания. В същото време всички изложени факти са резултат на исторически източници, проучвания и публикувани изводи на международни екипи, споделят от „Кибеа“. Според екипа един от най-интересните факти, описан в книгата, е, че скалната роза е растението с най-високо съдържание на полифеноли в Европа. Това го прави три пъти по-мощен антиоксидант от зеления чай и сока от бъз.

„В този труд читателят може да се потопи в един разказ за наука, хербология, здраве и пресечната им точка със съвременната медицина. Различни медицински изследвания в последните 30 години потвърждават, че скалната роза е източник на полезни вещества, които могат да бъдат използвани за лечение на много заболявания, представляващи предизвикателства за здравето ни през 21 век като вирусните заболявания, лаймската болест, сърдечносъдови, храносмилателни, както и при някои ракови заболявания“, посочва д-р Колев. По думите му противовирусният и противогрипният ефект на екстрактите от скална роза се дължат предимно на високото съдържание на полифеноли в тях.

Книгата „Красивата лечителка“ предлага нов поглед към възможностите на природната медицина и възстановяването на защитните сили на имунната система. Текстът е написан на достъпен език, правейки го подходящ за широка аудитория.

Изданието е предназначено за всички, които искат да разширят познанията си за лечебната сила на растенията заедно с научните достижения в тази област през последните години, отбелязват издателите.

„Научните изследвания, направени до момента, разкриват, че насреща ни е едно ботаническо съкровище, което съчетава антиоксидантни, противовъзпалителни, антимикробни и фотозащитни свойства“, посочва още авторът.

Д-р Николай Колев е дипломиран дентален лекар. Дългогодишният му интерес към лечебните растения го отвежда в научната област на клиничните проучвания, където могат да се изследват и намерят потвърждения за лечебната им сила. Завършва магистърска степен по Управление на клинични изпитания с дипломна теза, посветена на противовирусното действие и приложение на лечебните растения в медицината.