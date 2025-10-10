В ъпреки че от известно време родният ни черен леопард се спотаи нейде в горите ни Тилилейски, сянката му пак подплаши хората. Както се казва - на страха очите са големи.
Куриозен случай се е разиграл в Монтанско преди дни, информира BulNews.
В Регионалната инспекция по околната среда и водите е получен сигнал, че хора отглеждат диви котки.
Доносът изправил на нокти еколозите, с оглед на ситуацията с мистериозния от Шумен.
.
Незабавно са вдигнати под тревога инспектори, които били изпратени да проверят сигнала.
Според информацията, животните се намирали в заведение в село Владимирово, община Бойчиновци. За тях се грижели служителите в обекта.
Еколозите посетили на място адреса, но не открили това, което търсели.
Установено е, че екземплярите са с близка окраска до тази на дива котка, но липсват някои белези типични за този вид.
Поведението им също било прекалено социално и непредпазливо, което не е присъщо за дивата котка.
В крайна сметка се оказало, че котета всъщност са съвсем обикновени - домашни.
Те са оставени на място, където служителите на заведението да могат да продължат да се грижат за тях.