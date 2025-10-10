В ъпреки че от известно време родният ни черен леопард се спотаи нейде в горите ни Тилилейски, сянката му пак подплаши хората. Както се казва - на страха очите са големи.

Куриозен случай се е разиграл в Монтанско преди дни, информира BulNews.

В Регионалната инспекция по околната среда и водите е получен сигнал, че хора отглеждат диви котки.

Доносът изправил на нокти еколозите, с оглед на ситуацията с мистериозния от Шумен.

.

Незабавно са вдигнати под тревога инспектори, които били изпратени да проверят сигнала.

Според информацията, животните се намирали в заведение в село Владимирово, община Бойчиновци. За тях се грижели служителите в обекта.

Еколозите посетили на място адреса, но не открили това, което търсели.

Установено е, че екземплярите са с близка окраска до тази на дива котка, но липсват някои белези типични за този вид.

Поведението им също било прекалено социално и непредпазливо, което не е присъщо за дивата котка.

В крайна сметка се оказало, че котета всъщност са съвсем обикновени - домашни.

Те са оставени на място, където служителите на заведението да могат да продължат да се грижат за тях.