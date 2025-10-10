В ъзрастен мъж от варненското село Калояново е бил нападнат и бит, за да бъде обран. Нападението станало в деня, в който той получил месечната си пенсия.

Благодарение бързата реакция на полицаите от РУ Девня извършителят бил задържан за по-малко от три часа. Това е 58-годишен, криминално проявен, арестуван за срок до денонощие. Полицаите са уведомили за случая дежурен прокурор и образували досъдебно производство.

Други двама също пребиха мъж във Варна, за да го оберат. След проведени издирвателни действия от служители на Второ РУ те са задържани. Това са мъже на 31 и 34–години, известни на полицията. Според събраните до момента данни, преди два дни те са извършили грабеж на 150 лева от притежателя им, нанасяйки му удари. По случая е образувано досъдебно производство и извършителите са задържани за срок до 24 часа.

Любомир Славов