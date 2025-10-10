Б езсънието е често срещано разстройство на съня, което засяга милиони хора по света. Състои в трудно заспиване, многократни събуждания през нощта, прекалено ранно събуждане сутрин, чувство на умора след ставане от сън. Безсънието не само влияе на енергията ни през деня и настроението, но може да навреди на здравето, ефективността в работата, концентрацията и като цяло да влоши качеството на живот.

Колко часове сън са достатъчни, зависи от конкретния човек и неговия начин на живот, но повечето възрастни се нуждаят от 7-8 часа качествен сън на 24-часов период.

Безсънието може да е сам по себе си основен проблем или да е свързано с други медицински и психични състояния. Всеки човек в живота си е имал моменти на лош сън, но когато проблемът със съня се превърне в хроничен, вече трябва да се вземат мерки.

Какво най-често причинява разстройство на съня?

Стрес: проблеми в работата, загриженост за здравето или семейството, финансови тревоги, загуба на скъп човек, раздяла с любимия-всички те могат да поддържат ума активен през нощта, което затруднява заспиването.

Психични разстройства: тревожните и депресивни състояния, обсесивно-компулсивните разстройства също оказват голямо влияние на качеството на съня. Мрачните картини за съществуващи и несъществуващи проблеми ангажират съзнанието и пречат за отпускането и релаксацията.

Лоши навици за сън: липса на рутина и лягане по различно време; дрямка през деня; хранене, непосредствено преди лягане; неудобно легло и неподходяща среда за сън; стимулиращи дейности преди лягане (използване на компютри, смартфони, телевизори, видео игри)-всички те могат да бъдат причина за трудно заспиване и лош сън.

Употреба на алкохол, кофеин и никотин: кафе, чай, кола-това са все стимуланти, които насърчават бодърстването и пиенето им привечер ще попречи на добрия сън. Алкохолът може да ви помогне да заспите, но той предотвратява по-дълбоките фази на съня и често причинява събуждане посред нощ. Изследвания показват, че пушачите прекарват повече време в лек сън и по-малко време в дълбок сън, за разлика от непушачите.

Менопауза: по време на този период от живота, тялото на жената бавно спира да произвежда прогестерон и естроген. Променящият се баланс на хормоните, както и други промени, които обикновено се случват, могат да направят дамите по чувствителни към стреса, което повлиява и съня. Силните горещи вълни пък повишават телесната температура, водят до изпотяване и нерядко са причина за чести събуждания през нощта.

Прием на лекарства: приемът на някои медикаменти за алергии, сърдечно-съдови заболявания, депресия, проблеми с щитовидната жлеза, болеста на Паркинсон, могат да предизвикат безсъние.

Медицински проблеми: някои състояния могат да попречат на качествения сън. Такива са например:

сънна апнея-при нея дишането прекъсва на моменти и това може да ви събуди многократно през нощта;

деменция-при нея човек може да е объркан и неспокоен преди лягане, което да попречи на заспиването;

болести, свързани с болка, която пречи на релаксацията (рак, атрит, хронични проблеми с гърба, фибромиалгия);

болести, свързани със сърбеж (псориазис, екзема);

болест на Паркинсон-хората с това заболяване са склонни да спят по-малко и да се събуждат по-често от други на подобна възраст.

