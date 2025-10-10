Д елото за клевета, което рапърът Дрейк заведе срещу Universal Music Group (UMG), беше отхвърлено в четвъртък от федерален съдия, който заяви, че текстът на песента на Кендрик Ламар Not Like Us, заклеймяващ суперзвездата Дрейк като педофил, е само лично мнение.

Съдия Жанет А. Варгас отхвърли иска в писмено становище, което започна с позоваване на „ожесточената война на думите“, избухнала през пролетта на 2024 г., и заяви, че случаят е възникнал „от може би най-скандалната рап битка в историята на жанра“.

В делото се твърди, че компанията UMG умишлено е публикувала и популяризирала песента, въпреки че е знаела, че тя съдържа неверни и клеветнически твърдения за педофилия срещу Дрейк.

Дрейк твърди също, че песента е опетнила репутацията му и е намалила стойността на марката му.

Universal Music Group, звукозаписната компания-майка на двамата изпълнители, отрече обвиненията.

„От самото начало това дело беше обида за всички изпълнители и тяхното творческо изразяване и никога не е трябвало да вижда бял свят. Доволни сме от решението на съда и очакваме с нетърпение да продължим работата си по успешно популяризиране на музиката на Дрейк и развитието на кариерата му“, се казва в изявление на UMG, цитирано от АП.

Варгас написа, че Not Like Us е „изпълнено с ругатни, обидни думи, заплахи за насилие и фигуративен и хиперболичен език, всички от които са индикации за мнение“.

