Е дна малка гара на Балканския полуостров събира петима души. Гара, на която вместо влаковe пристигат истини, разочарования и неочаквани проблясъци на мъдрост и щастие.

Думите са на Явор Борисов – режисьор на премиерния спектакъл „Пак плаче, но този път от щастие“ в Сатирата.

„Пиесата на Новица Савич е истинска сатира, пропита с хумор, абсурд и доброта, която в същото време умело разказва за вечните човешки копнежи – любов, разбиране, прошка, пореден шанс. Смехът, тъгата и искреността се преплитат в този текст, който казва много с малко – неусетно превърнал се в огледало на суровите ни балкански нрави“, казва още Борисов.

Премиерата на „Пак плаче, но този път от щастие“ ще се състои днес, на 10 октомври. Преводът е на Ася Тихинова, сценография – Пламена Боева, хореография – Рада Кайрякова.

Актьорският състав включва Полин Лалова, Божидар Мицев, Теодор Елмазов, Лана Гекова и Ивайло Калоянчев.

Драматург на постановката е Михаил Тазев, а помощник-режисьори са Живка Бадева и Боряна Атанасова.

Източник: БТА