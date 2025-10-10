Ицо разкри новия си проект на терена на "Спортс Едишън", който е собственост на бившия му съотборник в националния Даниел Боримиров.

Х ристо Стоичков бе гост на бившия си съотборник от знаменития тим от САЩ’94 Даниел Боримиров, който днес откри своя спортен комплекс в столичния квартал "Люлин" – „Спорт Едишън”.

Камата поздрави собственика на съоръжението, който е изпълнителен директор на Левски, и обяви, че готви огромен футболен проект.

Той разкри, че има като идея ФИФА, Министерството на образованието, Министерството на спорта и БФC да изградят съвместно изкуствени футболни терени в поне 20 български града.

За целта носителят на "Златната топка" подкани родните институции да се размърдат малко, защото все още чака проектите им, за да ги предложи за финансиране на световната футболна централа.

"Искам да поздравя Борето за това, което е направил. Това е път, който всеки отбор и община трябва да го има, защото това е начинът да вкараме децата да спортуват. Моите поздравления, Боре, за това, което си направил! Уникално! Ще има и други хора, които ще тръгнат по този път, защото, за мен, това е уникално съоръжение.Това е първото. Не съм видял да има такова съоръжение в България. Това е уникат. Преди няколко години не му разрешиха да го направи в „Бояна”, защото магаретата и конете нямаше къде да пасат. С това съоръжение не само сме настигнали европейците, а сме ги надминали", заяви Стоичков.

"Ходя навсякъде, видял съм много неща. Има много програми. Президентът на БФC, Министерството на спорта, Министерството на образованието трябва да ми представят планове, къде могат да се направят в училища тези неща и веднага подписвам. Още чакам. Докога ще чакам - не знам", допълни легендарният №8.

На откриването на „Спорт Едишън” бяха още целият състав на Левски с треньора Хулио Веласкес и мажоритарният акционер Наско Сираков, Красимир Балъков, президентът на БФC Георги Иванов, представители на местната власт и други официални лица.

„Спорт Едишън” има 6 закрити игрища за падел и 3 модерни футболни терена, изградени на площ от 15 000 кв.м. На територията му са разположени също така ресторант с детски кът и други удобства за посетителите.

"Днешният ден за мен е паметен, след толкова усилия успях да направя, това, което исках и да го представя пред вас. Този проект трябваше да се направи в „Бояна”, но не искам да се връщам назад. В момента не мисля, че има друг такъв спортен комплекс в България”, каза Боримиров.