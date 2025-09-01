К ейти Пери получава последната усмивка след интензивната критика, насочена към турнето ѝ „Lifetimes“, съобщи Page Six. Поп звездата вече е продала 1,1 милиона билета и е реализирала приходи от над 80 милиона долара от продажби, съобщиха от нейния мениджмънт.

Според предоставените на Billboard данни, сумата от 80 милиона долара идва от билети за шоута в САЩ, Канада и Австралия, където Пери е изиграла общо 45 концерта. Впечатляващите приходи не включват предстоящите ѝ концерти в Латинска Америка, Европа и Китай.

40-годишната певица е подложена на множество критики онлайн както за турнето „Lifetimes“, така и за последния си албум „143“. Критиците я подиграваха за космическите костюми и хореографията на изпълненията ѝ. Един потребител в X попита: „Хората плащат, за да гледат това?“ Друг написа: „Изглежда като някой, който е излязъл от пенсия след 30 години и се опитва да повтори същите движения, които е правил, когато е бил млад и популярен.“

През април Пери беше критикувана и за участието си в полета на Blue Origin заедно с Гейл Кинг, Лорън Санчес, Айша Боу, Аманда Нгуен и Кериан Флин. Критиците определиха пътуването като необосновано разхищение на пари, а известни личности като Емили Ратайковски, Оливия Мън, Оливия Уайлд и Джесика Частейн публично осъдиха екскурзията.

Пери отговори на негативните коментари за турнето и полета на Blue Origin по-късно същия месец, наричайки хейтърите си „нестабилни и неизлекувани“. „Моля, знайте, че съм добре, работила съм много върху осъзнаването на себе си, какво е реално и какво е важно за мен,“ написа тя в коментар в Инстаграм на фен страница.

„Моят терапевт каза нещо преди години, което се оказа ключово: ‘никой не може да те накара да повярваш нещо за себе си, което вече не вярваш’, и ако някога почувствам нещо по въпроса, това е възможност да изследвам чувството под него,“ продължи певицата.

Пери отбеляза, че когато „онлайн светът се опитва да я превърне в човешка пинята“, тя избира да го приема с достойнство и изпраща любов. „Знам, че много хора страдат по много начини и интернетът е силно място за изливане на нестабилни и неизлекувани емоции,“ написа тя.

Финансовият успех на Пери идва в труден личен период, след като тя и Орландо Блум официално потвърдиха раздялата си през юли след девет години заедно. Освен това, предполагаемата нова романтична връзка на поп звездата с Джъстин Трюдо вече „охладня“, съобщи Дейли Мейл по-рано този месец. Източници твърдят, че двойката е направила крачка назад поради натоварените им графици и заради вниманието на медиите около срещата им на вечеря през юли.