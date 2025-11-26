Ф илип Киркоров стана БГ мафиот и пее хитове, докато крои планове за бягство от руската каторга, научи „Телеграф“.

Разбира се, това е част от артистично превъплъщение на родената във Варна звезда, а поводът е новогодишна програма на телевизия ТНТ, прочута у нас със сериала „Кухня“. Тя продължава от миналата година идеята да се закача със съветски и световни кинохитове. Сега наред са „Кавказка пленница“, „Операция „И“, „Служебен роман“ и американските „Форест Гъмп“ и „Изкуплението Шоушенк“.

Филя

Съдейки по снимките, Киркоров ще е именно в частта с „Шоушенк“. Неговият герой се казва Филя Болгарский (Български). Има и татуировка Viva La Diva – намек към песен, която направи навремето по парче на Дана Интернешънъл. Филя изнася и представление в стил мюзикъл, става ясно от кратката анотация, като опитва да избяга от зандана. Програмата се казва „Невероятните приключения на Шурик“, което е директна отправка към култовата комедия на Гайдай „Операция „И“. Според съобщението филмът ще тръгне по киноекраните на 11 декември, а на 31 декември ще го дават и по телевизията.

Играчки

Тези дни Киркоров грейна и като играчка за елха. В няколко варианта. След като миналата година го направиха на истинска играчка за деца, която се движи и пее, сега блесна и върху елхата в различни сценични костюми. Самата елха, която Киркоров още не е показал, се очаква също да бъде пълна с такива играчки, в момента тя е само виртуална. Певецът в последните години държи рекордите за най-скъпа украсена елха, за което получава и много критики.

Георги П. Димитров