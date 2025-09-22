А ктьорът Том Круз е наредил на приятелката си Ана де Армас да държи бившия си приятел Бен Афлек на една ръка разстояние, защото не се доверява на колегата си, разкрива Radar Online.

„Том е много териториален и не харесва идеята Бен да души наоколо“, сподели вътрешен човек. 37-годишната кубинка имаше връзка с 53-годишния Афлек от 2019 г. до началото на 2021 г., но тихомълком се среща с 63-годишния Круз от месеци.

Въпреки това, източници твърдят, че новият статус на връзката на де Арма не е спрял Афлек да се опитва да прекарва време с нея близо пет години след раздялата им.

„Бен и Ана прекратиха отношенията си като приятели и се заклеха, че ще останат такива. Напоследък той се свързва с нея, за да се опита да види какво става и евентуално да се видят, когато са в един и същи град “, сподели източникът.

Според вътрешния източник, актьорът от „Мисията невъзможна“ „няма причина“ да се тревожи, че де Армас може да му изневери, защото е „луда“ по него.

„Том все още изобщо не харесва идеята Бен да е част от картинката. „Нека го кажем така – Том има доверие на Ана, но не се доверява на Бен“, каза източникът.

Афлек живее необвързан, откакто прекрати бурния си двугодишен брак с 56-годишната Дженифър Лопес през 2024 г.