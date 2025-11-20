З апочна се! Няма спиране! Коледа и Нова година са прерогатив в гражданските разговори, в кооперирането на компании от хора, презаверяване на отпуски и самолетни билети. Ухото е уморено от фрази като „Къде ще я караме Новата“, „Ние сме при кумовете“ , „А ние пък ще идем на Гърция“. Като сме безделници да не сме пък без празници, както обичам да казвам в този случай. Уж животът поскъпнал, уж парното непоносимо, уж заплатите ниски, но никой не пита колко допълнително може да изкара в новогодишната нощ от извънреден труд.

Пък в следващите дни - празници да искаш от Василов до Йорданов ден. Бърза проверка на кувертите в София и СПА дестинациите показва катастрофално финансово безумие. За вечеря може да платите от 250 до почти хиляда лева.

Аз може би нямам право да говоря за обема на цените, защото като клиент на хотел Риц в Лондон получих покана за новогодишната вечер и помня, че куверта беше 1 750 паунда. Въпреки, че няма да празнувам там, замислям се изобщо дали да не си остана вкъщи и да си отворим бутилка шампанско с гаджето. То, човек ако не си направи празник всеки ден от Живота, не трябва да го дава толкова помпозно и на Нова година.

Личният ми опит от подобни тържества е скуката, тъпото очакване на хорото, естрадните гиганти на петорен хонорар, попфолк певицата с ламе и коси като козунак с конфитюр, дългите нокти и озвучителят, надул музиката до немайкъде.

Най- хубавите нови години съм прекарвал в непретенциозна обстановка, при приятели, при съседи... Защо това да не е възможен вариант, а трябва да се пъчим и перчим с една необяснима тържественост. Да напомня, че това е просто преминаване от една година в друга, ако питате мен, това отбелязва нашето остаряване /очевидно не зрялост/ и не е обект на огромна радост. Кога последно сте хапвали вкусно за идиотските куверти, които сте плащали. Това е урожая на шепа чорбаджии, които се подиграват на вашата наивност. А за вас остава подутото лице на сутринта и празни спомени, платени скъпо.

*Коментарът е написан специално за „Телеграф“.

Лорд Евгени Минчев