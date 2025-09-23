С прожекции на филмите "Авантаж" и "Душа на актьор" в две последователни вечери ще бъде отбелязана 80-годишнината на актьора Руси Чанев в Културен дом НХК, съобщават от Община Бургас.

Датите са 23 и 24 септември.

Днес публиката ще може да гледа реставрирана версия на игралния филм “Авантаж” от 1977 г. на режисьора Георги Дюлгеров, който е съсценарист на лентата заедно с Чанев. Филмът е създаден по документалната книга „Един прокурор разказва“ на Петко Здравков.



На 24-и пък ще бъде представен документалният филм "Душа на актьор", разказващ за философията, отдадеността и сцената като съдба за Руси Чанев. Режисурата на филма е дело на Ема Константинова, а сценарист е Георги Тошев. Пред камерата на оператора Стефан Н. Щерев Чанев разказва за своите роли и ярки актьорски превъплъщения, а през погледа на колегите и приятелите му зрителите разбират и повече за неговия талант и човешка същност. Камерата преминава и през родния му град Бургас, където се зараждат първите му мечти за сцена.

Източник: БТА