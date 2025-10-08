П очина емблематичен гард на сенчестия бос Иво Карамански. То бе култова фигура още от времето на Тодор Живков - милиционер от кариерата, след демокрацията - полицай, първи частен детектив у нас и преговарящ по времето на протестите от 2013 година.

За кончината на Марин Маринов съобщи в мрежата журналистът Мартин Карбовски с краткото изречение: "Марио си отиде. Марин Маринов. Беше съратник и ятак. Верен."

Коментиращите новината в мрежата припомнят част от неговата богата биография.

Йордан Даката Цветков написа: "...Маринов става известен по време на февруарските протести през 2013 г., където е един от преговарящите.

През 2016 г. той завежда дело срещу Асен Генов.", а Елена Ялнкова разказва за личната си среща с него: " Познавах го, преди години се наложи да разговарям с него, служебно. От тогава до ден днешен не съм срещала такъв истински детектив, по погледа те четеше и разгадаваше,тръпки ме побиват какъв професионалист ! Когато ви виждах и по телевизията знаех че той е най добрият агент! Поклон Човеко !"

Бившият полицай е издъхнал в хоспис в столичното село Пролеша, където са полагали грижи за него, след като през април е диагностициран с тумор в мозъка, допълва и "Блиц"

Маринов беше основател и председател на Асоциацията на частните детективи. Той е бивш полицай, като детектив работи от 1990 г. По времето на Тодор Живков, Маринов е работил в милицията.

Работи по различни случаи и е разрешил е повече от 1200 от тях. Разрешавал е всякакви казуси – от битови проблеми през издирване на длъжници до търсене на изчезнали хора и промишлен шпионаж.

Маринов оцелява като по чудо след разстрела на Иво Карамански.

Росица Лаханова