П ожар в нощта на 3 октомври унищожи запустялата сграда на бившия културен дом в столичния квартал „Гоце Делчев“, която се бе превърнала в свърталище на клошари. Един от скитниците – 45-годишен мъж, загина в пламъците, а малцина си спомниха, че на същото място преди 19 години бе убит наркобосът Никола Иванов-Бобъра.

Опожарената сграда с табелата на бившето заведение

На 8 октомври 2006 г. Бобъра отива в тогава актуалното квартално заведение Amazing, за да гледа мача България-Холандия, квалификация за европейското първенство по футбол. Оборотното заведение е известно като свърталище на ъндърграунда и се помещава в

бившия културен дом „Емил Марков“, наименуван на комунистическия деец от Народоосвободителната въстаническа армия (НОВА). Самият партизанин е разстрелян на 800 м от мястото – на улица „Деян Белишки“ № 35 след ожесточен бой с полицията на 12 юли 1943 г.

Днес кварталът носи името на българския национален герой Гоце Делчев, но културният дом така и не възвръща функциите си. Първоначално част от него е кафене Amazing, а останалите помещения се отдават под наем на различни фирми. Постепенно сградата запада и става свърталище на наркомани и клошари. Това се случва малко след смъртта на Бобъра.

Наследник

Към есента на 2006 г. Никола Иванов-Бобъра се е издигнал от квартален дилър до наркобос и наследник на разстреляния на 6 декември 2003 г. на площад "Дам" в Амстердам Константин Димитров-Самоковеца. Отива да гледа мача в Amazing заедно с двамата си бодигардове Николай Апостолов и Тони Димитров. Тримата мъже са в компанията на барманката и сервитьорката.

Други клиенти в заведението няма.

Минути след като Мартин Петров вкарва гола за България, в заведението влизат двама маскирани и откриват кръстосан огън с пистолети със заглушители. Бобъра получава 9 куршума и умира на място.

Взривеният джип на Бобъра в квартал Гоце Делчев

Охранителите му са тежко ранени, но лекарите от „Пирогов“ успяват да ги спасят. Официалната версия на МВР е, че убийството е свързано с борба за преразпределение на наркопазара.

В ъндърграунда обаче се говори, че Бобъра не се отчитал на когото трябва и имал дългове от над 700 хил. евро. Факт е, че за 3 години от дребен дилър се издига до отговорник за южните столични райони „Триадица“, „Лозенец“ и Красно село“.

Бобъра е основен дилър на марихуана и амфетамини в лъскавите чалготеки. Издига се до ниво на лейтенант по наркоразпространението, на когото дребните пласьори се отчитат всекидневно.

Бомба

Бобъра обаче отказва да се отчита на по-големите босове, а смята, че е набрал достатъчно скорост, за да е самостоятелен играч на пазара. Доверие има единствено на брат си Виктор Иванов-Грудката, с когото живеят заедно с родителите си на улица „Костенски водопад“ № 6.

Точно на този адрес през 2004 г. избухва половинкилограмова бомба, която разрушава асансьора, избива външната стена на апартамента на Бобъра, а на съседите им липсват външните врати.

Жертви по чудо няма.

МВР тогава обявява, че Бобъра и брат му са криминално проявени, регистрирани са за грабежи, домови и автомобилни кражби, а през последните години продавали наркотици за друг голям криминален бос - Антон Милтенов-Клюна. Клюна е застрелян на 30 юли 2005 г. привечер в сладоледената къща „Джимис“ на ул. „Ангел Кънчев“. Заедно с боса са убити и аварите му – Иван Тодоров-Призрака и Николай Добрев-Цайса.

Според най-популярната версия за бомбата бе, че е поръчана именно от Клюна, защото докато той бил в затвора, Бобъра го зарязал и изградил собствена наркомрежа. Дилърите му пък влезли в пряка конкуренция с Мартин Станков-Рашо, лейтенант на друга ключова фигура в ъндърграунда – Златомир Иванов-Златко Баретата.

Шапка

Втори опит за убийството на Бобъра става навръх Видовден - 15 юни 2005 г., в 16,20 ч. избухва мощна бомба на мотор, паркиран до джипа му „Мицубиши Паджеро“ в квартал „Гоце Делчев“. Взривното устройство от 700 грама тротил е задействано с дистанционно управление точно в момента, Бобъра и двамата му бодигардове – Димитър Иванов и Атила Ахмед, тръгнали да се качват в джипа.

Иванов се връщал от среща с приятелката си, която живеела в съседен блок. Тежко ранен, Бобъра е откаран във ВМА, но оцелява. Макар че подозирал, че му кроят шапка, бил сигурен, че ще оцелее, както при предишните два атентата. Това е причината и да не е особено предпазлив, което улеснило килърите му. Убийството му остава неразкрито и до днес.

Нарочиха хората на Хамстера за килъри

Най-доверените хора на Антон Петров - Хамстера – Валентин Янев – Вальо Бореца и Мартин Антов бяха посочвани от МВР и прокуратурата за убийците на Ники Бобъра. Обвинения за това убийство обаче така и не им бяха повдигнати в рамките на мегаделото „Килърите 2“, което се гледаше от закрития вече Специализиран наказателен съд.

Вальо Бореца е сочен за прекия извършител на убийството

Грудката точи карти в Турция

Виктор Грудката става силно пристрастен към хероина след смъртта на брат си. Заловен е три години след смъртта на Бобъра, докато точи кредитни карти от банкомати в Истанбул. Родителите им дават последните си спестявания за местен адвокат, който да избави Гугутката, но той е осъден и попада в турски затвор. Майката дори продава апартамента им в столичния квартал „Гоце Делчев“, за да му изпраща пари в Турция.

Нов блок и магазин на мястото на клоаката

Съдбата на сградата, в която загина Бобъра, ще се решава в близко бъдеще. Експерти към Столичната община подготвят оценка за състоянието ѝ и в зависимост от резултатите ще се прецени дали подлежи на премахване.

За терена има сериозни инвестиционни намерения предвид отреждането на УПИ - за ресторант, магазин и жилищно строителство. Целта е бившият културен дом да рухне, за да се построи поредният блок в София.

