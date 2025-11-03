О вцевъдите скочиха срещу решението овцете да не се ваксинират срещу шарка. То бе обявено на пресконференция от министъра на земеделието Георги Тахов миналата седмица. В присъствието на водещи експерти от агенцията по храните (БАБХ) и ресорния си заместник агроминистърът заяви, че след консултация с експерти е преминала опасността и пикът на опасната болест по дребните преживни животни вече е преминал.

Министърът каза, че по-голяма част от браншовиците е против ваксинацията. „Именно експертите и ветеринарните лекари са в основата на това решение. Повечето земеделски стопани от сектор „Животновъдство“, както и преработвателите, подкрепят тази позиция“, отбеляза министър Тахов. Той подчерта, че за това има реални основания, тъй като пикът на заболяването вече е преминал. По думите му заболеваемостта е в спад, а огнищата се ограничават успешно в рамките на установените зони, в резултат от последователната работа и прилаганите мерки.



Министърът уточни, че взетото решение е професионално, обосновано и съгласувано с европейските институции. „Отговорността на един министър не е да търси лесното решение, а правилното, което се основава на науката. Това е нашият дълг пред фермерите, обществото и държавата“, категоричен бе д-р Тахов.

Като сериозен аргумент изтъкна, че по този начин мандрите ще могат да спазят договорите си за износ на млечни продукти за САЩ, Австралия и Близкия изток.

Сондаж

Ден след това Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) пусна гневно отворено писмо до медиите и заинтересованите ведомства, че твърденията, че браншът не искал ваксини, не са верни. „90% от овцевъдите искат овцете да бъдат инжектирани срещу шарка“, коментира той пред „Телеграф“ . Караколев заяви, че започва подписка, с която ще докаже правотата си. До момента над три хиляди животновъди пожелаха да напишат името си, че искат да се включат и са с положително отношение към ваксините, изтъкна той.

Бай Рибан

Караколев предупреди, че няколкостотин животновъдни обекта могат да се окажат в ситуацията на стадото на бай Рибан от Велинград. Припомняме, че заради съмнения за чума по овцете то бе заплашено от евтаназия, но животновъдът, подкрепян от политически сили и обществеността, не допусна ветеринарите до кошарите. В момента овцете са здрави, но нямат право да излизат на поляните да пасат. Според Симеон Караколев такава съдба може да сполети всички стада, които нелегално са ваксинирани с турски препарат срещу шарка. На никого не е ясно какво ще се случи с животните, ако внезапна проверка на БАБХ ги засече, защото със сигурност ще се установят антитела от шарката. Можем само да гадаем дали ще поискат да ги евтаназират или да наложат ограничителна зона. Според шефа на НОКА поне 2000 животни са ваксинирани тайно, предимно в Южна България.

Турция

Той потвърди, че Турция изнася млечни продукти въпреки ваксините. Мандрите, които извършват експорт, обявяват, че са продукти от чисти райони. Според него България също може да постъпи по този начин. Така няма да страдат нито преработвателите, нито животновъдите, а няма да се налага да бъдат избивани стада.

Милиони

Според Симеон Караколев до този момент държавата вече е платила 17 млн. лв. обезщетения за евтаназираните стада. „Ако тези пари бяха дадени като компенсация на мандрите, които изнасят, щяха да бъдат обезпечени за три години напред.“ Плюс това сиренето, което нямаше да изнесат заради ограниченията, можеха да пуснат на българския пазар за по 9 лв./кг и пак щяха да бъдат на сметка, а няма българин, който да не иска овче сирене, изтъкна шефът на НОКА. Той допълни, че според европейски регламент мандрите можеха да получат компенсации за пропуснати ползи също.

Изнасяме сирене за 18 млн. евро годишно

България изнася за САЩ и Австралия малко над 3 хил. т сирене по 6 евро за кг, което прави 18 млн. годишно. До този момент са платени обезщетения от 17 млн. лв. за избиваните стада според шефа на НОКА. По данни на МЗХ заради шарката вече са евтаназирани 22 хил. глави животни.

Светлана Трифоновска