Р умънците вече заобикалят България и пълнят цели тирове с чушки от Македония и Сърбия, каза пред „Телеграф“ Георги Василев, председател на „Асоциация български пипер“. Той допълни, че в Добруджа продължават да идват малки бусове директно от Букурещ, които зареждат с наш пипер, но това са малки количества. Въпреки че се наливат милиарди евро в земеделието, ситуацията с производство на зеленчуци у нас става все по-критична според браншовика. Той цитира данни, според които сме намалили площите си с пипер от 1989 г. досега от 300 хиляди декара през 1989 г. до под 30 хиляди декара в момента.

Кооперации

Имало е години, в които България е първа в света по производство на пипер, не на глава от населението, а като обем, изтъкна Василев. Според него въпреки че от ЕС влизат милиарди в земеделието, очевидно начинът, по който се разпределят тези пари у нас, не дава нужния ефект. Той даде пример с кооперирането. „Ние не можем да копираме едно към едно кооперациите в Нидерландия. Те са друг народ, с друга култура. На Балканите манталитетът е друг и затова е нужен друг подход към стопаните.“ Доказателство за това са Македония и Сърбия, страни, в които манталитетът е сходен с българския. Държавата ги поощрява към коопериране и това увеличава производството в земеделието. Друг положителен пример според него е Албания, която за кратко време е постигнала огромен ръст в добивите на зеленчуци. В тези страни, както и в Турция например пиперът основно се отглежда в оранжерии, докато при нас те са малко. Браншовикът изтъкна, че структурата на населението в селските райони много се е променила. „Ако някой си мисли, че пипер и зеленчуци се отглеждат по селата, се заблуждава. Те вече се произвеждат в градини в малките градчета, а много от производителите всъщност са високообразовани, имат друга основна професия, могат да работят дистанционно и живеят в провинцията заради природата и спокойствието. Въпреки това те имат нужда от инфраструктура и училища, където да пращат децата си“, обясни Василев.

Пазар

Според него от пандемията насам има забележителни промени и в пазара. Малки стопани с по един до два декара отглеждат природно и продават продукцията си чрез куриерски фирми. В социалните мрежи показват във видеа как работят и как изглеждат градините им. Те са с претенции, че правят природно земеделие или близко до биото, много от тях дори не са регистрирани като земеделски стопани и не получават субсидии, но въпреки това само с тази си дейност изхранват семействата си. Интересно е, че въпреки по-високите цени те имат постоянни клиенти, които не само не намаляват, но се увеличават, вероятно защото това, което предлагат, е с високо качество според браншовика. Той добави, че в момента има достатъчни количества български зелен пипер и е логично цените да не са високи. Миналата седмица на нивата се е продавал по 1,20 лв. за кг, докато по щандовете на големите магазини се предлагаше на около 4 лв. килото. Когато започне да зрее, постепенно цената ще върви нагоре, докато не започне масово да се реколтира, добави той.

Поскъпване

В месечния си анализ и прогнози за цените Министерството на земеделието отчита, че повечето от земеделските продукти това лято се предлагат на по-високи цени в сравнение със същия период на 2024 г. Най-значително са поскъпнали прасковите (с 66,1%) и ябълките (с 39,7%). По-умерено е годишното увеличение на цените на червения пипер (с 0,7%), доматите (с 2%), зелето (с 3,2%), дините (с 6,3%) и зеления пипер (с 13,3%). Само цените на картофите и краставици са под миналогодишните, съответно с 1,9% и 29,4%.

Светлана Трифоновска