С ладкото винаги е на почит. Особено ако е класическо и минало вкусното изпитание през годините. Ето идеи от matekitchen.com за сладките удоволствия, които сами можем да си доставим вкъщи или поне да помолим някой да ни ги направи.

Печени сини сливи с орехи

Необходими продукти:

1 кг сини сливи

100 г орехи

1/2 ч.ч. захар

Начин на приготвяне:

На измитите сини сливи направете 2 надлъжни разреза и извадете малко парче от плода. От отвора извадете костилката, сипете захар и сложете цяла орехова ядка. Подредете сливите в тава, покрита с хартия за печене, и ги изпечете на 180 градуса за около 15-20 минути. Поднесете ги напълно изстинали.

Тарт с ябълки и сладко от боровинки

Необходими продукти:

1 лист бутер тесто

3 ябълки

200 г сладко от боровинки

40 г масло

2 с.л. кафява захар

1 лимон

пудра захар за поръсване

Начин на приготвяне:

Разточете леко листа бутер тесто. Прехвърлете го в предварително намаслена форма за тарт или друга подходяща тавичка. Разпределете тестото, така че да покрие всички бордове на тавичката. Надупчете тестото с вилица, отгоре разпределете равномерно сладкото от боровинки и приберете в хладилника за около 15-20 минути. През това време почистете ябълките от семките и ги нарежете на полумесеци. Залейте ги със сока от лимона и разбъркайте добре, за да не потъмнеят. Подредете ябълките върху намазаното със сладко бутер тесто, така че да го покрият плътно. Отгоре разпределете маслото, нарязано на парченца, и поръсете с кафявата захар. Печете ябълковия тарт в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 25-30 минути или докато ябълките придобият златист загар.

Чийзкейк хапки

Необходими продукти:

За блата:

300 г какаови бисквити

150 г масло

30 г пудра захар

За крема:

450 г крема сирене

120 г пудра захар

400 г натурален шоколад

2 банана

1 ч.л. ванилов екстракт

Начин на приготвяне:

За блата смелете бисквитите на фини трохи. Сложете ги в купа и прибавете разтопеното масло и пудрата захар. Разбъркайте много добре и прехвърлете в правоъгълна форма с подвижно дъно, покрита с хартия за печене или домакинско фолио, с размер 26 на 26 см. Разпределете добре и притиснете хубаво с ръка. Приберете блата в хладилника за около 30 минути.

За крема в купа начупете бананите, прибавете ваниловия екстракт и пудрата захар и пасирайте до гладък крем. След това прибавете крема сиренето и с миксер разбийте до хомогенност. Разпределете сместа върху бисквитения блат, покрийте с домакинско фолио и замразете във фризера за поне час и половина. През това време разтопете шоколада на водна баня и оставете леко да се охлади. Извадете чийзкейка от фризера и го нарежете на хапки. Залейте с шоколада изцяло или частично, гарнирайте по ваше желание и приберете в хладилника за час.

Торта с обикновени бисквити

Необходими продукти:

600 + 200 мл прясно мляко

100 г пудра захар

50 г захар

30 г царевично нишесте

100 г млечен шоколад

400 мл сладкарска сметана

250 г обикновени бисквити

Начин на приготвяне:

В тенджера налейте студеното мляко, към него прибавете захарта и нишестето. Разбъркайте добре и пуснете котлона да се загрява на умерена температура. Щом се затопли, бъркайте непрекъснато, докато заври, и варете при непрекъснато бъркане за 3-4 минути, докато се получи гъст крем. Дръпнете от котлона, прехвърлете в подходящ съд, покрийте крема с домакинско фолио и оставете да се охлади. През това време разбийте сметаната, като добавяте пудрата захар на порции. След като сметаната се сгъсти, прибавете охладения крем, останалата пудра захар и нарязания на ситно шоколад и разбъркайте всичко много добре. Вземете тава с размери 28 на 20 см. Натопете обикновените бисквити в студеното прясно мляко, докато леко се напоят, натрошете ги на парчета и покрийте дъното на тавата. След това ги покрийте с крем. Повторете до изчерпване на количествата, като завършите с крем. Разпределете всичко равномерно. Покрийте с домакинско фолио и оставете в хладилника за 3-4 часа. След като тортата стегне, сервирайте в подходяща чиния и поръсете с настърган шоколад.

Наполеон с конфи от вишни

Необходими продукти:

500 г бутер тесто

600 мл прясно мляко

130 г захар

250 г маскарпоне

50 г масло

30 г брашно

30 г царевично нишесте

2 жълтъка

1 яйце

1 ч.л. ванилов екстракт

За конфи:

400 г замразени вишни

140 г захар

15 г пектин

1 с.л. лимонов сок

Начин на приготвяне:

Разделете тестото на 4 еднакви парчета и разточете всяко между два листа хартия за печене на много тънко. Изрежете кръг с диаметър 18-20 см и изпечете всяка кора в предварително загрята на 200 градуса фурна, докато се зачерви много добре, и оставете встрани. Изпечете и крайчетата. Смесете яйцето с жълтъците, захарта, брашното и нишестето, докато получите хомогенна смес без бучки. В тенджера сипете прясното мляко и ванилията и загрейте до завиране. Към загрятото мляко на тънка струя при непрекъснато бъркане добавете яйчената смес и варете до сгъстяване. Дръпнете от котлона, добавете маслото и разбъркайте добре. Прехвърлете готовия крем в купа, покрийте със стреч фолио и оставете да изстине. Щом изстине, добавете маскарпонето и разбъркайте с миксер.

Преди да започнете сглобяването на тортата, натрошете изрезките от тестото на трохи. Редувайте кора, ванилов крем, конфи и пак кора, ванилов крем, конфи до завършване на крема. Отгоре посипете с трохи и украсете с конфи от вишни.

За конфи от вишни в касерола сложете замразените вишни и половината захар и загрейте до кипене. Смесете останалата захар и пектина и ги прибавете към кипящата смес. Варете около две минути, дръпнете от огъня и прибавете лимоновия сок, разбъркайте и оставете да се охлади.

Френски палачинки

Необходими продукти:

3 яйца

500 мл прясно мляко

180 г брашно

50 г масло

1/2 пакетче бакпулвер - 5 г

1 ч.л. ванилов екстракт

2 с.л. захар

1 щипка сол

Начин на приготвяне:

В купа разбийте яйцата с миксер и към тях добавете бакпулвера и брашното на порции до пълното му усвояване. Трябва да се получи гъста каша или меко тесто. Оставете сместа встрани, загрейте млякото. Към него прибавете захарта, ванилията и маслото и бъркайте непрекъснато, докато маслото се разтопи. Преди млякото да заври, дръпнете от котлона и постепенно започнете да добавяте към гъстата каша при непрекъснато бъркане, докато получите хомогенна смес. Загрейте тиган на котлона, намажете го с олио и в него равномерно разлейте от сместа до оформянето на тънка палачинка. Печете и от двете страни до златист загар.

Триъгълни кифлички с крем ванилия

Необходими продукти:

За тестото:

500 г брашно

150 мл прясно мляко

100 г масло

2 яйца

1 пакетче, 7 г, суха мая

2 с.л. захар

1/2 ч.л. сол

1 ч.л. ванилов екстракт

За крема:

400 мл прясно мляко

40 г нишесте ванилия

80 г захар

Начин на приготвяне:

За тестото в купа изсипете хладкото мляко, към него добавете сухата мая и захарта, разбъркайте добре и оставете на топло, докато маята се активира. През това време в голяма купа разбийте яйцата със солта и екстракта от ванилия. След това добавете разтопеното масло. Разбъркайте много добре и прибавете шупналата мая. Прибавяйте брашното на порции и бъркайте с дървена лъжица до пълното му усвояване. Прехвърлете сместа върху набрашнен плот и омесете меко тесто. Поставете тестото в набрашнена купа, покрийте с домакинско фолио и оставете на топло да втаса, докато удвои обема си.

Премесете втасалото тесто и го разточете на тънка кора. Изрежете квадрати с еднаква големина. В средата на всеки квадрат сложете крем, намажете със студена вода ръбовете на квадрата и прегънете по средата, така че да се получи триъгълник. Притиснете с пръсти от всички страни, за да залепите ъглите, и накрая натиснете отгоре, за да се разпредели равномерно кремът във вътрешността. Печете кифличките в предварително загрята на 180 градуса фурна до златист загар (30-35 минути).

За крема в касерола смесете нишестето и захарта. Налейте прясното мляко и разбъркайте, докато захарта се разтвори напълно. Сложете сместа на огъня и варете на умерена температура при непрекъснато бъркане, докато се получи гъст и пухкав крем. Прехвърлете крема в купа и покрийте плътно повърхността с домакинско фолио, за да избегнете получаването на кора. Оставете крема да се охлади напълно.

Шоколадови бисквити с топинг

Необходими продукти:

За бисквитите:

220 г натурален шоколад

100 г брашно

160 г кафява захар

60 г масло

2 яйца

1 ч.л. бакпулвер

1 щипка сол

За топинга:

500 г ягоди

100 г кафява захар

2 с.л. лимонов сок

Начин на приготвяне:

За бисквитите на водна баня разтопете шоколада и оставете леко да се охлади. През това време в купа разбийте яйцата и при непрекъснато бъркане прибавете кафявата захар, разтопеното масло, солта, бакпулвера и охладения разтопен шоколад на тънка струя. Разбивайте, докато се получи хомогенна смес. Накрая прибавете и брашното, като бъркате до пълното му усвояване. Оставете шоколадовото тесто да се стегне в хладилника за 35-40 минути.

Извадете тестото и с намазнени ръце оформете 12 еднакви по големина топчета. Подредете ги в подходяща тава, покрита с хартия за печене, на разстояние едно от друго. Печете бисквитите на 170 градуса за 15-17 минути или докато се напукат и получат коричка отгоре, но останат меки отвътре. Извадете ги, оставете да се охладят и залейте с плодовия топинг.

За топинга почистете и нарежете ягодите, пасирайте ги и ги прецедете през гевгир. Полученото ягодово пюре изсипете в касерола и сложете на котлона на умерена температура. Към него прибавете лимоновия сок и кафявата захар. Разбъркайте добре и след като заври, редуцирайте до желаната гъстота. След като е готово, оставете да се охлади.

