С лед успеха на „Звучната мелодия на сърцето“ Хули Леонис продължава своята поредица „Приказки от XII дом“ с нова книга, посветена на една от фундаменталните планети. „Приказките на Сатурн“ (издателство „Апостроф“) разкрива по интерпретативен и проникновен начин уроците на най-сигурния елемент в наталната карта – базата, върху която се изгражда цялата личност на човека.

Астролог, терапевт и автор на осемнайсет книги, Хули Леонис носи силен индивидуален почерк, който ясно може да се проследи в поредиците „Очевидните скрити истини“ и „Приказки от XII дом“. Той съчетава класическото астрологично познание с изследването на родовата енергия и пречупва тълкуванията си през сферата на психологията, като се стреми да припомни на хората кои са и как отново да се свържат с живота си.

Сатурн е една от основите в анализа на Хули Леонис, а тук, в XII дом, света на усещанията, авторът я интерпретира емоционално, интуитивно и провокативно. Планетата е свързана с фундаментите на живота, със социалните умения, с рода и с отношенията както в дома, така и извън него. Всичко друго в житейския път е построено отгоре и без тази база истинското себепознание остава непостижимо.

„Приказките на Сатурн“ преливат от символи, информацията им е силно концентрирана и първоначално се усеща ударно, но после хората ще осъзнаят, че са разбрали нещо изключително важно за себе си, а с всеки следващ прочит ще се разпознават по нов начин.

Благодарение на тази книга читателите ще разберат какъв е идеалният замисъл на тяхната позиция на Сатурн, след това ще узнаят как този чист потенциал се реализира на Земята, а накрая ще се срещнат и със своята приказка. От нея обаче ще научат само онова, което са готови да разберат, а след всяко завръщане ще срещат нови детайли, които ги описват по съвсем нов начин, уточняват издателите. Именно затова авторът съветва посланията на тази значима планета да се четат с отворен ум и с още по-широко отворено сърце.

Кристи Красимирова