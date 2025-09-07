П рез 2024 г. в България са ударени 16 743 диви прасета, сочат официални данни. Ловът е ключов инструмент за опазване на природата, показва доклад на FACE (Европейска федерация за лов и опазване на природата) – съобщава БгЛов. В нов доклад на FACE за улова на едри копитни животни през 2025 г. се подчертава ключовата роля на ловците в устойчивото управление на дивата природа в цяла Европа.

Докладът показва, че усилията на ловните общности, включително в България, са жизненоважни за поддържането на здрави и балансирани популации на диви животни. Докладът подчертава устойчивото управление на едрите копитни животни в Европа чрез лов. Популациите на тези животни са се възстановили значително през последните десетилетия, което е резултат от промени в използването на земята и устойчиви практики на управление, в които ловците участват активно.

Данни

Основните данни за улова, събрани от 34 европейски държави, показват следното:

Сърна: Най-широко разпространеният вид, с приблизителен годишен улов от 3,7 милиона индивида. В Германия се улавят най-много сърни – около 1,3 милиона, което представлява 35% от общия улов. Франция е на второ място с около 600 хиляди. Популацията на сърните е нараснала въпреки увеличения улов, вероятно поради недооценяване на популациите и внимателно управление.

Дива свиня: Вторият най-улавян вид в Европа, с годишен улов над 3,3 милиона индивида в 31 държави. Франция е на първо място с около 860 хиляди улова през 2023 г., следвана от Германия (550 хил.) и Испания (450 хил.). Увеличението на популацията се дължи на фактори като климатични промени, изобилие на храна и високата репродуктивна способност на вида.

Благороден елен: Третият по значимост вид, с общ улов от приблизително 1 милион индивида в 29 държави. Испания, Обединеното кралство и Полша са страните с най-голям улов, с между 100 хил. и 130 хил. индивида. Уловът се е удвоил през последните две десетилетия.

Елен лопатар: Общият улов е около 500 хил. индивида в 24 държави. Обединеното кралство има най-голям улов (148 500), следвано от Швеция и Германия.

Лос: Уловът възлиза на около 125 хил. индивида в 7 държави. Най-много лосове се улавят в Швеция, Финландия и Норвегия.

Муфлон: Уловът е около 60 хил. годишно в 20 държави. Основните страни на улов са Испания (около 17 хил.) и Чехия (около 11 хил.).

Дива коза: Общият улов е приблизително 70 хиляди индивида в 13 държави. Най-висок е уловът на алпийска дива коза в Австрия, Франция, Италия и Швейцария.

Принос

Според данните България е включена в общия анализ, като българските ловци имат своя принос в улова на основните видове. През 2024 г. в България са уловени 16 743 диви прасета, 3180 сърни, 1977 благородни елена, 1462 лопатара и 4092 муфлона.

Докладът подчертава, че ловът изпълнява критични екологични, социални и икономически функции, като поддържа балансирани популации и намалява конфликтите между хората и дивата природа. Също така ловът осигурява висококачествено месо с нисък въглероден отпечатък. Данните за улова, събирани и докладвани от ловци, са основата за ефективно управление на дивата природа.

За българските ловци, които се ангажират с устойчиви практики, това е още едно признание за важната им роля. Докладът на FACE потвърждава, че ловът е не само традиция и част от културното наследство, но и съвременен инструмент за управление на дивата природа. Той помага за предотвратяване на свръхпопулацията на копитни животни, което може да доведе до деградация на местообитанията и увеличен риск от заболявания.