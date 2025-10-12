Й оланта Делибозова-Йоли се е доказала като майсторка в приготвянето на всякакви сладости. Ето идеи от yoli-bg.com.
Кокосови топчета в карамел
Необходими продукти за 16-20 броя:
- 175 г подсладено кондензирано мляко
- 75 г кокосови стърготини
- 25 г масло
- ванилия
- За карамелен сироп:
- 125 г захар
- 50 г вода
- на върха на лъжичката лимонтузу или 10 г лимонов сок
Начин на приготвяне:
За кокосовата смес смесете и разбъркайте заедно всички продукти в съд с незалепващо покритие. Под непрекъснато бъркане гответе на слаб огън 5-6 минути, докато сместа се сгъсти и стане с консистенция на пластелин. Махнете от огъня и оставете кокоса да изстине. Приберете го в хладилник за 30 минути. От охладения кокос направете топчета или малки яйчица. Във всяко забодете дървено шишче или клечка за зъби. Приберете готовите топчета в хладилник, отново за 30 минути. Може да ги приготвите и ден предварително.
В малък и по-тесен съд кипнете продуктите за сиропа. Варете на бавен огън, докато се сгъсти и стане с приятно жълт цвят. Може да изпробвате готовността му, като потопите в него лъжичка и веднага я пуснете в чаша със студена вода. Ако сиропът добре полепва по лъжичката и не се разтваря, а при почукване с нокът наподобява почукване по стъкло, е готов за употреба.
С въртеливо движение потопете всяко топче в него, като го държите за клечката. Извадете от карамела, завъртете го още малко, за да се разпредели глазурата равномерно и да не се образуват капки. Забодете клечките върху подходяща повърхност и оставете на стайна температура, докато карамелът напълно се втвърди. Аз ги забодох върху парче стиропор, но може да се използва гевгир или всяко друго нещо, което ви хрумне, че е подходящо. Внимателно отстранете клечките от топчетата и им се насладете. Приятно хрускане!
Кантучини
Необходими продукти за около 20- 25 броя:
- 400 г брашно
- 200 г цели бадеми - леко запечени
- 2 равни ч.л. бакпулвер
- 150 г захар
- щипка сол
- 2 с.л. захаросани портокалови корички
- ванилия
- 3 яйца
Начин на приготвяне:
В купа смесете всички съставки без яйцата и разбъркайте. Добавете яйцата и с ръце разбъркайте лепкаво тесто. Ако е нужно, добавете още малко брашно. Тестото трябва да остане лепкаво, но да може да се оформя на хлебчета. Постелете тава с хартия за печене. Разделете тестото на две части и с мокри ръце оформете франзели. За по-добър вид може да ги намажете с разбито яйце. Загрейте фурната на 180 градуса и ги изпечете за около 30-35 минути. След като почти изстинат, ги нарежете на филийки с остър нож. Подредете филийките в тавата и отново запечете за около 5-8 минути или докато станат златисти. След като изстинат, съхранявайте кантучините затворени в кутия или буркан. Колкото повече престояват, толкова по-вкусни стават. Наздраве!
Зехтинови курабии
Необходими продукти за около 20 броя:
- 300-310 г брашно
- 1/2 ч.л. бакпулвер
- 1/4 ч.л. сода бикарбонат
- 1/2 ч.л. канела
- 1 - 2 щипки сол
- 80 г захар
- 120 мл зехтин
- 120 мл портокалов сок
- настъргана кора от 1 портокал
- ванилия
- 70 г сусам за овалване
Начин на приготвяне:
В купа смесете заедно брашното, бакпулвера, содата, канелата и солта. В друга купа разбъркайте заедно захарта, зехтина, портокаловия сок, портокаловата кора и ванилията. Излейте течната смес при брашното. С лъжица разбъркайте на тежко тесто. Не бъркайте дълго, за да не започне да се освобождава глутенът в брашното, че ще направи курабиите жилави. Достатъчно е само съставките добре да се смесят. Вземете малко парченце тесто и го размажете между пръстите си. Трябва да е много меко, мазно и да не лепне. Оформете тестото на топчета с големина на орех. Оваляйте ги в сусам и ги подредете в тава, покрита с хартия за печене. Направете малка дупка в средата на всяко топче. Разтеглете с пръсти, за да стане на геврече. Изпечете курабиите в предварително загрята на 175 градуса фурна с вентилатор за около 18-20 минути. Да ви е сладко!