Й оланта Делибозова-Йоли се е доказала като майсторка в приготвянето на всякакви сладости. Ето идеи от yoli-bg.com.

Кокосови топчета в карамел

Необходими продукти за 16-20 броя:

175 г подсладено кондензирано мляко

75 г кокосови стърготини

25 г масло

ванилия

За карамелен сироп:

125 г захар

50 г вода

на върха на лъжичката лимонтузу или 10 г лимонов сок

Начин на приготвяне:

За кокосовата смес смесете и разбъркайте заедно всички продукти в съд с незалепващо покритие. Под непрекъснато бъркане гответе на слаб огън 5-6 минути, докато сместа се сгъсти и стане с консистенция на пластелин. Махнете от огъня и оставете кокоса да изстине. Приберете го в хладилник за 30 минути. От охладения кокос направете топчета или малки яйчица. Във всяко забодете дървено шишче или клечка за зъби. Приберете готовите топчета в хладилник, отново за 30 минути. Може да ги приготвите и ден предварително.

В малък и по-тесен съд кипнете продуктите за сиропа. Варете на бавен огън, докато се сгъсти и стане с приятно жълт цвят. Може да изпробвате готовността му, като потопите в него лъжичка и веднага я пуснете в чаша със студена вода. Ако сиропът добре полепва по лъжичката и не се разтваря, а при почукване с нокът наподобява почукване по стъкло, е готов за употреба.

С въртеливо движение потопете всяко топче в него, като го държите за клечката. Извадете от карамела, завъртете го още малко, за да се разпредели глазурата равномерно и да не се образуват капки. Забодете клечките върху подходяща повърхност и оставете на стайна температура, докато карамелът напълно се втвърди. Аз ги забодох върху парче стиропор, но може да се използва гевгир или всяко друго нещо, което ви хрумне, че е подходящо. Внимателно отстранете клечките от топчетата и им се насладете. Приятно хрускане!

Кантучини

Необходими продукти за около 20- 25 броя:

400 г брашно

200 г цели бадеми - леко запечени

2 равни ч.л. бакпулвер

150 г захар

щипка сол

2 с.л. захаросани портокалови корички

ванилия

3 яйца

Начин на приготвяне:

В купа смесете всички съставки без яйцата и разбъркайте. Добавете яйцата и с ръце разбъркайте лепкаво тесто. Ако е нужно, добавете още малко брашно. Тестото трябва да остане лепкаво, но да може да се оформя на хлебчета. Постелете тава с хартия за печене. Разделете тестото на две части и с мокри ръце оформете франзели. За по-добър вид може да ги намажете с разбито яйце. Загрейте фурната на 180 градуса и ги изпечете за около 30-35 минути. След като почти изстинат, ги нарежете на филийки с остър нож. Подредете филийките в тавата и отново запечете за около 5-8 минути или докато станат златисти. След като изстинат, съхранявайте кантучините затворени в кутия или буркан. Колкото повече престояват, толкова по-вкусни стават. Наздраве!

Зехтинови курабии

Необходими продукти за около 20 броя:

300-310 г брашно

1/2 ч.л. бакпулвер

1/4 ч.л. сода бикарбонат

1/2 ч.л. канела

1 - 2 щипки сол

80 г захар

120 мл зехтин

120 мл портокалов сок

настъргана кора от 1 портокал

ванилия

70 г сусам за овалване

Начин на приготвяне:

В купа смесете заедно брашното, бакпулвера, содата, канелата и солта. В друга купа разбъркайте заедно захарта, зехтина, портокаловия сок, портокаловата кора и ванилията. Излейте течната смес при брашното. С лъжица разбъркайте на тежко тесто. Не бъркайте дълго, за да не започне да се освобождава глутенът в брашното, че ще направи курабиите жилави. Достатъчно е само съставките добре да се смесят. Вземете малко парченце тесто и го размажете между пръстите си. Трябва да е много меко, мазно и да не лепне. Оформете тестото на топчета с големина на орех. Оваляйте ги в сусам и ги подредете в тава, покрита с хартия за печене. Направете малка дупка в средата на всяко топче. Разтеглете с пръсти, за да стане на геврече. Изпечете курабиите в предварително загрята на 175 градуса фурна с вентилатор за около 18-20 минути. Да ви е сладко!