П овръщането е един от най-често срещаните симптоми при кучета и котки. То може да бъде предизвикано от редица причини – от безобидно изяждане на тревичка до по-сериозни заболявания на стомаха, черния дроб, панкреаса или дори наличие на чуждо тяло в храносмилателната система. Затова стопаните често си задават въпроса: какво е безопасно да дадем на любимеца и какво задължително трябва да избягваме?

Какво е безопасно да направим у дома:

вода на малки количества – при повръщане животното губи течности. Вместо да оставяте голяма купа, предлагайте вода често, но на малки глътки.

Кратка пауза от храна – обикновено е препоръчително да не давате храна в рамките на 6-12 часа след повръщането. Така стомахът има време да се успокои.

Лека диета след това – ако повръщането е спряло и животното изглежда по-добре, може да предложите лесносмилаеми храни като варен ориз с малко пилешко месо (без подправки, кости и мазнина). При котки може да се даде и малко варена тиква или специализирана ветеринарна диета.

Какво никога да не даваме

Лекарства за хора – обезболяващи и антиеметици (ибупрофен, парацетамол, аспирин и др.) са опасни и често токсични за животните.

Мляко и млечни продукти – много котки и кучета не понасят лактозата, което може да засили повръщането и диарията.

Мазни или пикантни храни – остатъци от нашата трапеза само влошават стомашното дразнене.

Билки и „домашни рецепти“ – дори безобидни на пръв поглед продукти могат да бъдат вредни за животните.

Помощ

Ако повръщането е многократно, съдържа кръв, придружено е от диария, отпадналост или подуване на корема, не бива да губите време – необходимо е незабавно да потърсите ветеринар. Същото важи и при малки кученца и котенца, при които обезводняването настъпва много бързо. Стопаните могат да помогнат на своя любимец у дома, но само в леки случаи и за кратко време. Винаги е важно да се помни, че правилната диагноза и лечение може да даде единствено ветеринарният лекар.

Д-р Евгени Евтимов