М лада жена се крие в скален процеп, закопчана с белезници, и не смее да издаде звук. В локва кръв на няколко метра от нея по средата на горска пътека лежи трупът на приятеля й. Почти се съмва и стъпки в далечината карат жената да се свие още по-навътре в пукнатината между скалите.

ПОТВЪРДЕНО: Убийство стои зад зловещата находка на екопътека край Смолян!

Действието се развива в района на Смолян, на известната екопътека Невястата. Подобно е на сюжет от култовата криминална поредица „Дяволското гърло“, но не е художествена измислица. Напълно реален случай от седмицата в България. На 21 септември към 20 часа вечерта 40-годишният Павел Христов от Ямбол и 39-годишната му приятелка се разхождат по екопътека Невястата. Няколко часа по-рано двамата влюбени са отседнали в хотелски комплекс в Пампорово. Дошли са от София, където работят, на почивка в дните около празника за Независимостта на България.

Влюбени

Двойката се наслаждава на природата, без изобщо да подозират, че са следени от бившия приятел на жената. Почти са преполовили пътеката, която е не повече от 900 метра, когато изневиделица в тъмното изскача 42-годишният Ненчо Ненчев. Той е със забрана да приближава до жената, след като тя е пускала жалби срещу него, че я тормози. Ненчо не могъл да понесе раздялата и факта, че бившата му си има нов любовник. Оказа се, че мъжът е инсталирал шпионски софтуер в телефона й. Той е IT специалист от Сливен, работи в голяма корпорация в Бизнес парка в София. Успял е да инсталира т.нар. спайуер, който може да записва натиснати клавиши (кейлогер), да предава GPS местоположение, да записва разговори и да копира съобщения от чат приложения (Viber, WhatsApp и т.н.). Така Ненчо разбира къде е жената с новия й. Напада ги по средата на пътеката, на около 400 метра от паркинга, където са колите им Subaru Outback с ямболска регистрация и червена Mazda CX-5 със сливенски номер.

Сливенският касапин следял бившата си с тайни джаджи преди кървавата драма

Пукнатина

Ненчо първо ги напръсква с лютив спрей, след което нанася множество прободно-порезни рани на Павел. Той издъхва с часове в мъки от острата кръвозагуба, тъй като няма кой да му окаже помощ. Жената е съборена на пътеката, заплашена с убийство и закопчана с белезници. Целта на Ненчо е да я отвлече със себе си, но в тъмното тя успява да избяга. Силно изплашена, се скрива в един скален процеп, където прекарва цялата нощ. Тя не смее да се покаже и да потърси помощ за прободения Павел, тъй като се страхува, че убиецът дебне и ще я сполети същата зла участ, както любовника й. Едва на зазоряване мъж, който се разхожда по екопътеката, вижда тялото на Христо в локва кръв и подава сигнал на 112. Оттам започва разплитането на случая. Жената е намерена, тя насочва разследващите към убиеца. Разкрива, че освен IT специалист Ненчо е планински водач, катерач и активен участник в ултрамаратони. Мъжът е завършил НСА и има изключително добра подготовка за оцеляване в планински и пресечени местности. Можел е да издържа дни без храна и вода. Това става ясно и от YouTube канала му за оцеляване в планината. На един от кадрите е заснета и бившата му приятелка, с която изкачват особено трудния връх Дуниното куче в Северен Пирин преди 7 години.

Тормоз

Жената е разказала пред следствените органи, че с Ненчев не са били във връзка от повече от година и половина. Въпреки това той продължавал да я притеснява, да й държи сметка с кого се среща и да създава проблеми. Разбирайки с какъв човек си имат работа, криминалистите от Смолян предприемат издирвателни действия, в които се включват и екипи на Гранична полиция със следови кучета и дрон. Оказва се, че опитният планинар не е избрал да духне към Гърция, прекосявайки шенгенската граница, за да се укрие, а е имал намерение да пребивава дълго в Родопите. С помощта на дрона и кучетата Ненчев е проследен на близо 50 км от местопрестъплението, в труднодостъпен район край неработещата горска хижа „Атия“ над Чепеларе.

Свидетели

Намерена е раницата му, пълна с дрехи, телефон, зарядни устройства и други джаджи, които е ползвал, за да следи локацията на бившата си партньорка, както и значителна сума пари. Разследващите са проверили адресите на тримата замесени в София, както и при роднините им в Сливен и Ямбол. Всички, които ги познават, са давали показания, както и колеги и приятели на убиеца и жертвата. Въпреки предимствата му Ненчо е открит и задържан в рамките на по-малко от 48 часа в труднодостъпен район, категорични са от МВР. В акцията по залавянето му са участвали 23 служители на ведомството, като не му е дадена никаква възможност да окаже съпротива.

Труп с разбита глава се появи в селски гробища

Служители на фирма „Чистота“ се натъкнаха на човешки труп в гробищата на село Дългоделци, Монтанско, в четвъртък. Оказа се, че е на 43-годишен мъж от селото, който е убит между 23 и 24 септември. Главата му е блъскана в нагробните плочи, които са оплескани с кръвта му. Жертвата е със счупен череп. Според местните убитият е бил с благ нрав и не е имал сериозни конфликти с никого. Каква е причината, довела до фаталния му край, предстои тепърва да стане ясно.

Филмът е заснет в Родопите

Култовият български филм „Дяволското гърло“ е драматичен криминален сериал, заснет изцяло в Родопите. Премиерата на сериала е на 28 февруари 2019 г. Името на филма е заимствано от едноименната пещера. Ролята на разследващия полицай от Смолян е поверена на Владимир Карамазов, а Теодора Духовникова му помага в ролята на криминален профайлър, изпратен от София. Сюжетът представя разследване на бежански канал, открит е труп край Смолян, след това изчезва дете, открита е и втора жертва, а след това и трети труп. Сериалът е заснет сред красивите гъсти гори и тайнствени пътеки на Родопите, в него има доза мистика и държи зрителите в напрежение до последния момент, който разкрива кой е убиецът.

Захари Белчев