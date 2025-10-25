О чите на животните са не само прозорец към душата им, но и важен индикатор за тяхното здраве.

Все по-често във ветеринарната медицина се прилагат техники, познати от човешката пластична хирургия – с цел не естетика, а възстановяване на зрителната функция и комфорт.

Възпаление

Проблеми като ентропиум (вътрешно обръщане на клепача) и ектропиум (външно обръщане) са често срещани при кучета от породи като шарпей, булдог, кокер шпаньол и санбернар. Тези състояния могат да предизвикат болка, сълзене, възпаление и дори загуба на зрение, ако не бъдат коригирани навреме. Пластичната хирургия на клепачите при животните изисква прецизност, анатомично познаване и естетично чувство. Целта не е „разкрасяване“, а възстановяване на естествената форма и функция на клепачите, така че окото да бъде добре защитено и да функционира нормално. „Всяка операция върху клепача е индивидуална – тя се съобразява с породата, формата на черепа, големината на очите и дори поведението на животното“, споделя ветеринарният пластичен хирург д-р Евгени Евтимов.

Период

Следоперативният период обикновено е кратък, а резултатите – впечатляващи. Освен подобрен комфорт стопаните често споделят, че техните любимци изглеждат по-жизнени и спокойни, защото вече не изпитват болка при всяко мигане. Пластичната хирургия във ветеринарната практика е още едно доказателство, че грижата за животните се развива с бързи темпове – и че зрението е част от качеството на живот не само при хората, но и при техните четириноги приятели.

Д-р Евгени Евтимов