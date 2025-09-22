У сещането за „пясък в очите“ е познато на много от нас. Ако изпитвате такъв дискомфорт, това може да е синдром на сухото око (ССО) – проблем, с който все повече хора се сблъскват в нашата епоха на джаджи и климатици. Нека разберем защо това се случва, как да разпознаем проблема и какво да правим по въпроса.

Защо естествената хидратация спира да работи и очите започват да страдат от сухота? Всъщност има много причини – от взирането в телефона и екрана до ветровито време.

Климатик

В офис с климатик или в стая с отоплителни уреди влажността на въздуха често пада до критично ниско ниво. В такава среда очите просто нямат време да се овлажнят, което води до тяхното изсъхване. А ако добавите замърсен градски въздух или силен вятър навън, ситуацията се влошава още повече.

Фокусиране

Обърнали ли сте внимание по колко часа на ден гледате екрана на компютъра или смартфона? В офиса, у дома, в транспорта – очите ви са постоянно под напрежение. Мигаме по-рядко, когато сме фокусирани върху екрана, и това води до нарушаване на естествената хидратация на очите. В резултат на това до края на деня очите могат да започнат да „се държат зле“ – да се зачервяват, да се уморяват, да изпитват парене.

Хормони

Могат ли хормоните също да повлияят на състоянието на очите? Жените може да забележат, че очите им стават по-сухи по време на бременност, след раждане или по време на менопаузата. С напредване на възрастта слъзният филм става по-тънък и очите започват да страдат от липса на влага. Това не е причина за паника, но е причина да се замислим за допълнителни грижи.

Лещи

Дългосрочното носене на контактни лещи е друг рисков фактор. Лещите предотвратяват достигането на кислород до очите и могат да причинят дразнене. Козметични продукти като спирала или сенки за очи също могат да повлияят на влагата на очите, особено ако попаднат в слъзните канали.

Симптоми

Синдромът на сухото око невинаги е разпознаваем веднага. Но има няколко признака, които ще ви помогнат да разберете, че е време да предприемете действия.

Ако очите ви започнат да парят или да се зачервяват без видима причина, това може да е първият признак, че очите ви са сухи. Може да бъде особено неприятно, когато е придружено от сърбеж.

Чувството, че имате пясък в очите, е класически симптом на синдрома на сухото око. Очите ви започват да се съпротивляват, когато нямат достатъчно влага, което може да причини неприятно усещане за чуждо тяло.

Забелязвате ли, че очите ви се уморяват по-бързо от обикновено или са по-чувствителни към светлина? Това е още един знак, че очите ви се нуждаят от допълнителна влага.

Замъгленото зрение, което се подобрява с мигане, също е често срещан симптом на синдрома на сухото око. Мигането помага за разпределянето на слъзния филм в окото, но ако не е достатъчно, зрението може временно да се влоши.

За щастие синдромът на сухото око е лечим. Има много методи, които ще ви помогнат да се чувствате отново чудесно.

Решение

Просто и достъпно решение са капките за очи, които помагат за овлажняване и защита на очите ви. Изберете капки без консерванти, за да не причинявате допълнително дразнене. Те незабавно овлажняват очите и облекчават неприятните симптоми.

Малките промени в ежедневните навици могат значително да подобрят състоянието на очите ви. Правете почивки на всеки 20-30 минути, когато работите на компютър, мигайте по-често и използвайте овлажнители за въздух у дома и на работното място. Обърнете внимание на храненето си – добавете към менюто си храни, богати на омега-3 мастни киселини, като риба и ядки.

В сложни случаи, когато тези мерки не помагат, офталмолозите могат да предложат специални процедури, като например стимулиране на мейбомиевите жлези или плазмотерапия. Тези методи позволяват да се възстанови естествената влажност на очите и значително да се подобри състоянието им.

Синдромът на сухото око може да превърне ежедневието в предизвикателство, но съвременните методи и правилната грижа могат да помогнат за подобряване на ситуацията. Основното е да не пренебрегвате симптомите и да се свържете със специалисти навреме. Не забравяйте, че очите ви са вашият прозорец към света и те заслужават максимална грижа и внимание.

Кристи Красимирова