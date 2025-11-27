Б онд, Джеймс Бонд – всеки е чувал за него. Но едва ли всичко, което сте видели и прочели, е достатъчно. Точно на това разчита Антъни Хоровиц, който поема щафетата от бащата на Бонд – Иън Флеминг, и поднася на феновете на агент 007 истински шедьовър, обвит в кориците на книгата „Завинаги и още един ден“ (издателство „Еднорог“). Хоровиц поставя ново начало на приключенията на легендарния шпионин – със стил, с напрежение и със зрелост, която само един истински талант и гений може да му придаде.

Романът ни отвежда там, откъдето започва всичко – в самото начало на кариерата на Джеймс Бонд. Един агент е намерил смъртта си при изпълнение на възложената му задача. Британското разузнаване се нуждае от негов заместник. Тогава се появява той – самоуверен, решителен, съобразителен и безмилостен. Джеймс се вълнува от първата си среща със самия М, няма търпение да получи своето разрешение да убива и да се впусне в първата си мисия. Той обаче тепърва прохожда в света на международния шпионаж, със смесица от наивност и хладнокръвие, и далеч не е подготвен за това, което предстои.

Бонд попада в Южна Франция и се сблъсква с Жан Пол Сипио – чудовищен корсикански гангстер, лидер на местния подземен свят. Сипио е типичният злодей от света на агент 007, със стряскащ външен вид, който печели от разпространение на наркотици и е готов да прибегне до всякакви форми на насилие, за да опази бизнеса си. Около него се навърта фаталната Сикстин, загадъчна и изобретателна бивша агентка, която е едновременно огледален образ и контрапункт на младия Бонд. Тя има връзка с Ъруин Улф, богат американски индустриалец, замесен в зловещи международни игри.

От мрачните улици на Марсилия до луксозните казина на Ривиерата, от убийствените мрежи на подземния свят до опасна нова форма на организирана престъпност – това е свят, в който само Бонд може да навлезе и оцелее. Той е не само изкусен шпионин, но и човек, който още се учи – допуска грешки, подценява враговете си, подлага се на всевъзможни рискове, но никога не се предава и в крайна сметка успява да надделее – с класа, остроумие и студена решителност. Тази негова първа официална мисия ще го превърне в добре познатата икона и включва преследвания с коли, щурмуване на строго пазени обекти, изтънчени питиета и атмосфера, пропита с френски чар и международни интриги.

Антъни Хоровиц не просто възкресява Джеймс Бонд – той му вдъхва нов живот, изтъкват от „Еднорог“. С характерната си прецизност писателят вплита в повествованието непубликувани чернови на самия Иън Флеминг, което придава на романа автентичност, каквато рядко се среща. Всеки обрат е като добре премерен удар. Всяка сцена – като кадър от велик шпионски филм. Но това, което прави „Завинаги и още един ден“ толкова специален, е умението на Хоровиц да остане верен на духа на класическия Бонд, докато го представя от съвременна гледна точка и придава дълбочина на образа му. Той ни връща във времена, когато шпионажът се е вършел по доста елементарен начин в сравнение с днешните техновъзможности, но съчетава елегантност, класа, напрежение и литературен блясък в роман, който ще ви остави без дъх. „Съспенсът е брилянтен, стилът – безупречен, а Бонд – по-свеж от всякога“, пише The Guardian.

Антъни Хоровиц

Антъни Хоровиц е един от най-популярните съвременни британски автори, радващ се на огромен успех и като сценарист, драматург и журналист. Той получава правото да заговори с гласа на сър Артър Конан Дойл, пишейки нови приключения на Шерлок Холмс. Хоровиц е избран от наследниците на Иън Флеминг да пише нови романи с главен герой Джеймс Бонд. Той е сценарист на един от най-обичаните криминални сериали: "Убийства в Мидсъмър“, "Войната на Фойл“, „Поаро“ и много други.

Кристи Красимирова