Н елепа смърт покоси в България младия австрийски пътешественик Мориц Пренингер, който тръгна с каяк „Есмералда“ на 8 юни по река Дунав от град Линц. 24-годишният младеж обаче се удави в Царево на 2 септември, дни преди да достигне крайната си дестинация – Истанбул.

Младежът получил отказ от властите да премине от България в Турция по море. Това го забавило и принудило да остане няколко дни в Царево, докато си намери превоз по суша. Целта на Мориц била да превози каяка си през българо-турската граница при ГКПП Малко Търново и оттам отново да достигне Черно море в района на Инеада, откъдето да поеме към Истанбул. Следобед на 2 септември решил да се гмурка. Взел си водолазните очила и принадлежностите. Водите на Черно море обаче в онзи момент били доста бурни, но въпреки това Мориц не се отказал. Така мъртвакът взел своя дан. Тялото на младия австриец е открито на 5 септември около 7 часа сутринта, изхвърлено в района на Боруна под Морската градина на Царево. То е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. Заключенията на медиците са категорични - "асфиксия от удавяне".

Погребение

Семейството му от областта Щайр-Ланд в Австрия дойде през седмицата до Бургас, за да прибере тялото. Младият мъж ще бъде погребан в събота – 20 септември, в област Щайр-Ланд, в Пфаркирхен близо до Бад Хал (Горна Австрия), съобщиха близките му. „Мориц живя с мечтите си и непоколебимо следваше пътя си. Ще приемем тази загуба като част от неговата история, колкото и трудна да е за нас“, написаха от семейството под профила му в Инстаграм.

Близките също благодарят на всички за съболезнованията и молят за уединение. Мориц тръгна по река Дунав на 6 юни, а пътешествието му бе следено на живо онлайн от над 10 000 последователи. Младият мъж премина делтата на Дунав на границата между Украйна и Румъния и се спусна към българските териториални води в Черно море. От профила му в Инстаграм е видно, че си е правил бивак около фара на нос Шабла, посещава и други диви родни плажове по Северното Черноморие, преди да достигне Царево в началото на септември. Остават му още 160 км до Истанбул по море. Тогава научава лошата вест, че властите не допускат каяка да премине териториалните води с Турция и е предупреден, че ако го направи, ще се счита за нарушител и ще бъде задържан.

„Пътуването на Мориц завърши в българския пристанищен град Царево, на около 160 километра от крайната му дестинация Истанбул“, потвърждават неговите близки. Официално му беше отказано влизане в Турция по море. Затова 24-годишният мъж планирал да транспортира каяка по суша и се забавил повече дни в Царево, уплътнявайки времето си с гмуркане.

Приключение

„Обичам приключенията“ – така младежът обяснява на видео в профила си мотивацията си да измине стотици километри с малката лодка. „С пълна отдаденост той следваше своите приключения, обичаше хората около себе си и вдъхновяваше толкова много други със своята уникална личност. Той знаеше за какво се бори, кое е важно за него и на своите 24 години беше по-мъдър и прозорлив от повечето хора, които познаваме. Болката е огромна, но любовта ни към него е още по-голяма“, споделя семейството в профила му след смъртта му.

Точните обстоятелства около смъртта на младия авантюрист все още не са напълно известни, но според близките му и местните власти става дума за нещастен случай. Властите в София и Виена поддържат контакт, пишат австрийските медии. Мориц Пренингер беше популярен сред пътешественици и приключенци в социалните мрежи и често споделяше кадри от своето каяк-пътешествие по Дунав и Черноморието. Неговата внезапна смърт предизвика широк отзвук сред последователите му.

Предизвикателство

„Мориц живя от малък заради страстта си да изследва света. Вътрешният му компас го караше винаги да разширява хоризонтите си. Още на 13 години той преминава през коритото на потока до източника на Дорфбах в родната си енорийска църква, по-късно се гмурка през нощта. Независимо дали като член на специална асоциация на Австрийската федерална армия, или при първите си пътувания на дълги разстояния до други континенти - Мориц поставя тези предизвикателства на първо място“, пише негов приятел под профила му.

Младежът е бил кадрови военнослужещ в австрийската армия, а след като се е уволнил, е започнал с приключенията, пътешествайки с каяка. Искал е да направи и други преходи с лодката, не само в Европа, но и по реките в Латинска и Северна Америка, а също така и в Африка. Неговата обиколка с каяк от Линц до Истанбул, която мнозина проследяваха на живо чрез неговия Инстаграм канал mo_dyssee , беше израз на тази страст. „Здравейте, аз съм Мо и греба с каяка си от Австрия до Истанбул.“. Така Мориц Пренингер винаги започваше своите видеа в Инстаграм, които публикуваше под името mo_dyssee.

Одисей

„Авантюрист и ентусиаст на мисия“ е подзаглавието на уебсайта му. С това име Мориц прави съзнателна препратка към древния герой Одисей, неговите скитания по море и успешната му битка с препятствия и чудовища. Авантюристът купува кану втора ръка и с него тръгва по река Дунав в началото на юни. Екипировката му включва възможно най-малко багаж, никаква палатка и само спален чувал за спане на открито. В полза са му богатият му опит като професионален войник и продължителните му пътувания в пустинята, джунглата и високите планини. Мориц успява да премине през големи баржи, през шлюзовете на дунавските електроцентрали и през красивия пейзаж на „Железни врата“ – теснини на Дунав на границата между Сърбия и Румъния. За него е особено важно да се свързва с хората по поречието на реката. Ето защо често си прави кратки почивки от гребането, за да посети градовете по поречието на Дунав и няколко пъти се е радвал на румънско и българско гостоприемство.

Мориц говори за това в своите Reels, където обсъжда и дните на самота и липсата на интернет. Видеата му в Инстаграм са гледани от хиляди фенове. Видео 1 беше на английски и получи невероятните 286 000 гледания. Забележителни са и броят на почти 11 000 последователи, както и многобройните коментари и съвети. В програмата му са три спирки на сушата. Първата прави в Одеса, Украйна. След повече от 2000 километра гребане Мориц спира при устието на Дунав и отива с кола до Украйна, където отсяда в хотел в Одеса в продължение на пет дни. „През деня животът е доста нормален; хората са на плажа, седят в кафенета, но през нощта преживявах ужаса на въздушните нападения“, описва той преживяванията си. След това продължава в открито море, което създава значителни трудности за него и малкото му кану с вълни с височина до метър, силни ветрове и скали.

„Дунав беше като неделно пътуване в сравнение с това!“, казва той в последния си репортаж. Вероятно на Мориц. След това казва, че ще отседне за два дни в Царево, преди да достигне крайната си цел Истанбул. Престоят му в Царево обаче се удължава и в крайна сметка се оказва фатален за него.

Немец тръгна с каяк в памет на Мо

„В памет на великия Мориц Пренингер @mo_dyssee правя пътешествие с каяк от Германия по река Дунав до Черно море. 2580 км гребане, 80-90 дни. Пътуваме само аз и кучето ми Пухчо.“ Това написа преди ден последовател на Мориц от Германия, минути преди да предприеме пътуването, което също се споделя на живо онлайн и вече набира хиляди последователи.

Захари Белчев