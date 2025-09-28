С лед „Мисис България“ животът на красавиците не приключва с короната и фотосесиите.

Най-красивите омъжени жени на България прославиха страната ни на редица международни форуми, но и у нас продължават да се изявяват, като много от тях са се ориентирали към писането, бизнеса, политиката и социални каузи.

Литература

Проучване на „Телеграф“ показа, че след конкурса дамите не губят амбиция. Доста голяма част от тях се насочват към литературата. Ана Стефанова например, която печели титлата през 2017 г., пише книги за деца. Първата ѝ творба се казва „Принцеса Анна“, а след нея пуска и малко издание за оцветяване. Самата тя е щастлива майка и лице на фондация „Нашите недоносени деца“, която подпомага родители на преждевременно родени бебета. „Хората трябва да знаят, че не са сами в подобни изпитания и винаги могат да потърсят помощ“, казва Анна Стефанова.

Крими

Венета Кръстева, станала Мисис България през следваща година, също се отдава на писане. За разлика от Ана обаче тя залага на романи в стил „чиклит“, в които вплита истории за моделки, шоубизнес и подземния свят.

Венета Кръстева

Манита Вартан също написа книга, но нейната е на кулинарна тематика – в нея включва любимите си рецепти. Манита, която е с арменски произход, е споделила с почитателите си традиционни арменски ястия. Освен писателски успехи тя става първа на конкурса „Мисис Европа“ и прославя страната ни с доброто си представяне.

Манита Вартан

Една от най-изявените носителки на титлата обаче – не само в литературата, а и в социалния живот – е Юлияна Дончева. Красавицата печели конкурса през 2001 г., а преди това носи и титлата „Мис България“ (1989), избрана лично от Иван Славков. Кариерата ѝ е богата и пъстра – от телевизионен екран до политика. Бе избрана за депутат в 39-ото НС от групата на НДСВ и бе определяна от редица женски издания за модна законодателка на парламента. Преди години се кандидатира за кмет на Велико Търново и бе на косъм от победата. Свикнала да върши няколко неща едновременно, тя започва да пише и вече има издадени шест книги на различни теми.

Юлияна Дончева

Модел

Друга изявена и много успешна красавица е Маги Сидерова, която и до днес продължава да открива и закрива модни дефилета на едни от най-успешните марки у нас. Макар и преминала 50, Маги продължава да е сред най-желаните лица. Красавицата е посветила времето си на здравословния начин на живот и спорта, които е превърнала в свое мото. Тя признава, че е успяла да постигне повечето неща, за които е мечтала, и с днешна дата е успешно реализирана както в професията, така и в личния си живот. Маги е и любимо лице от екрана – през годините е била водеща на редица телевизионни предавания. Последният ѝ проект е видео влог, в който показва на зрителите различни спортове, като целта ѝ е да мотивира повече хора да водят активен начин на живот.

Маги Сидерова

Бившата половинка на футболиста Владо Манчев – Елеонора, бе сред най-популярните Мисис България. Синеоката красавица се превърна в най-желаното лице за рекламни кампании у нас и почти нямаше кампания без нейно участие. С днешна дата Елеонора е разведена и работи като финансов инспектор към банка. Хубавицата успя и да постигне най-високото отличие, печелено някога от родна красавица – става „Мисис България Вселена“ през 2007 г. на световния финал на най-известния конкурс за омъжени жени.

Свят

Година по-късно за победителка е избрана Мариана Маринова, която по онова време работи като водеща в телевизия. След конкурса тя напуска телевизията и започва да организира едни от най-престижните конкурси за красота у нас. Мариана е и последната родна миска, която печели призово място от конкурса „Мисис Вселена“, след което сключва договор за работа с Латинска Америка и става координатор на „Мисис Вселена“ за Южна Америка. Тя успява да провокира и с конкурсите, които показват различния поглед над красотата като „Мис Плюс Сайз“, „Мис Силикон“ и др.

Мариана Маринова

Венета Харизанова става Мисис България през 2011 г., което я изпраща на световен финал в Русия. Харизанова също има атрактивен професионален списък – от топ модел до актриса в родни сериали. С днешна дата тя се е отдала на рейки, а най-голямата ѝ страст се оказва астрологията. Хубавицата дори е започнала да прави астрологични прогнози. Тя се занимава с биомагнитни терапии.

Венета Харизанова

Власт

Мисис България Паолина Петракиева пък стигна до позицията заместник-кмет. Хубавицата е зам.-кмет по околна среда и климат в Столична община – район Панчарево. В това няма изненада, тъй като Полина освен красива е и умна – родена на 27 декември 1985 г., омъжена, майка на две прекрасни дъщери. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като магистър по право, специализирала е „Правораздаване“ и „Право на ЕС“. Още една Мисис България се развива успешно в по-тиха, но престижна сфера – Росица Стойчева е съдия в Софийския районен съд. Ради Орцева е съветник в Народното събрание. Ана Иванова пък след конкурса Мисис България стига до експерт в кметството на Монако. Ива Гутгуриева, която печели конкурса през 2020 г., е данъчен инспектор на висока позиция.

Паолина Петракиева

Петрана Берисот извървя 700 км пеша

Първата Мисис България Петрана Берисот сбъдва своя мечта да измине прочутия път Ел Камино. Петрана е хубавица. Кариерата си започва като модел. Избрана е за Мисис България през 1991-ва. По-късно работи като PR на БТК. Учи банково дело и финанси в Лондон, а любовта я завихря и изпраща в Париж. Успехите й в професионален план са много, но като че ли ни прави силно впечатление силният дух на тази невероятна жена, която изминава съвсем сама популярния път Ел Камино. Целия. От Сен Жан във Франция до Сантяго де Компостела в Испания. Общо 799 километра, до последния – изминати пеша за 31 дни.

Петрана Берисот

Роксана Кирилова се посвети на децата със специални нужди

Красивата Мисис България е успешна в сферата на застраховането. След конкурса тя посвещава времето и енергията си на децата със специални нужди чрез собствената си фондация „С любов към теб“. Организацията подпомага и развива занимания, обучения и терапии за деца с различни предизвикателства, като предоставя подкрепа и за техните родители. За Роксана това не е просто благотворителност, а кауза, в която влага сърцето си всеки ден.

Роксана Кирилова

Деси Гръблева майка на 5 деца

В семеен план може би една от най-успешните Мисис България през годините си остана красивата наследница на хотелиерски бос Десислава Гръблева. Деси празнува 50-годишен юбилей, но изглежда като на 30. Още по-любопитен факт е, че тя е майка на 5 деца. Най-малкият й син е на 10 години.

*Източник: Василена Игнатова