З а разреждане на кръвта лекарите предписват специални лекарства - антикоагуланти. Неправилната и неконтролирана употреба на тези лекарства обаче може да доведе до кървене и язва. Затова медицинските експерти препоръчват на пациентите да ядат повече здравословни храни, които естествено разреждат кръвта.

Специалистите в областта на медицината и храненето препоръчват да се пие най-малко един и половина литра вода през деня. Това не само разрежда кръвта, но и премахва токсините, активира метаболитните процеси в организма.

При проблеми с кръвосъсирването лекарите препоръчват отказ от алкохол, кафе и цигари. Те премахват водата от тялото и увеличават риска от образуване на кръвни съсиреци. Също така си струва да се откажете от сладкишите и захарта като цяло. Вместо това яжте повече плодове и зеленчуци.

Кардиолозите силно съветват да се движим повече, за да разпръснем кръвта. Ходенето, бягането, всяко загряване през деня ще ви помогне да се възстановите по-бързо след заболяване. Какво още може да ви помогне?

1. Джинджифил

Джинджифилът понижава холестерола. Този корен съдържа растителното вещество гингерол. Той е този, който не позволява на тромбоцитите да се слепват. Гингеролът предотвратява образуването на холестеролни плаки и може да разтвори вече образуваните. С употребата на джинджифил в организма нивото на "лошия" холестерол намалява, притокът на кръв в съдовете се увеличава, нервната и сърдечносъдовата система се стабилизират.

2. Чесън

Чесънът регулира кръвосъсирването. Това е мощен антиоксидант. Съдържа такива активни вещества като аденозин, диалил трисулфид и алицин. Те регулират съсирването на кръвта и предотвратяват развитието на инфаркт и инсулт. Ефектът на чесъна върху кръвообразуването е толкова силен, че е противопоказен при прием на антикоагуланти. Безопасно е за организма да ядете по 2 скилидки на ден. Употребата на чесън в големи количества може да повлияе неблагоприятно на стомаха и червата дори на здрав човек.

3. Червено вино

Червеното вино нормализира сърдечносъдовата система. Много диетолози и научни експерти смятат, че червеното вино разрежда кръвта и предотвратява сърдечни заболявания. Предпочитание обаче трябва да се дава на сухи вина, а не на подсилени. И пийте не повече от една чаша на ден. Това е около 150-200 грама.

4. Канела

Чаена лъжичка канела съдържа толкова антиоксиданти, колкото 150 грама боровинки. Тази подправка е богата на полифеноли и е добър разредител на кръвта. Редовната консумация на канела понижава кръвното налягане и нивата на "лошия" холестерол. Има положителен ефект върху сърдечносъдовата дейност.

5. Омега-3

Омега-3 киселините подобряват притока на кръв. Укрепват кръвоносните съдове и ги правят по-еластични. Омега-3 намалява концентрацията на хомоцистеин в организма, който, когато се натрупва, допринася за образуването на кръвни съсиреци. Омега-3 киселините се съдържат в големи количества в ленено масло, лаврак, сьомга, пъстърва, херинга, скумрия, червен хайвер, рибено масло, миди и други морски дарове.

Автор: Цвета Дилова