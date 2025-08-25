Н авръх 6 септември една от най-обичаните родни певици с песните си ще събере мало и голямо на хорото и ще открие символично един от най-колоритните фестивали у нас, посветен на чесъна, научи „Телеграф“.

На село

Радомирското село Долни Раковец се слави като мястото с най-хубав и екологичен чесън у нас. Затова не е чудно, че точно певица като Николина Чакърдъкова ще даде старт на любопитната проява. Николина е прочута с народните си песни, желанието си да запази българщината с нейните традиции и да ги предаде на поколенията.

Чакърдъкова е и майсторка на традиционни български гозби, в които използва чесън. Няма песен, в която да се възхваляват достойнствата на зеленчука, но пък цялото й творчество е изпълнено със сърцати нашенски мелодии и текстове.

„Очаква ни пъстра сцена с песни, които събуждат спомени, вълнуват душата и събират поколенията. С нея започваме двудневно тържество на чистата храна, фолклора и българския дух – с разядки, базар, игри и много усмивки“, казват организаторите.

Китай

В село Долни Раковец предупреждават, че залелият пазарите и магазините у нас китайски чесън на външен вид може и да е много красив, но по качества изобщо не може да се мери с техния.

От общината обясняват: „Поради благоприятните почвено-климатични условия в Долни Раковец се произвежда най-хубавият чесън, с едри глави, в България, качествата на който го правят високо конкурентен и предпочитан. Изключително вкусен и дълготраен, предлаганият продукт е гордост за местните жители, които го ядат сутрин, обед и вечер“. След това обясняват: „Сега в Долни Раковец засаждат чесън само за лична употреба. Сортът не се е загубил, запазени са и вкусовите му качества“.

Бабите и дядовците от Долни Раковец имат и свои рецепти за един превъзходен продукт, който едва ли не задължително присъства на трапезата при всяко ядене. Той е известен като раковско масло. Приготвя се от местния чесън, зехтин, оцет и сол.

Георги П. Димитров