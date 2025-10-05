В новия брой на приложението на вестник "Телеграф" - "АгроТелеграф", на 6 октомври, четете:

- Как са наричали чери доматите преди 150 г. българите

- Кой стана биофермер на годината

- Защо японците пият българско кисело мляко с арония

- Защо накисват скилидките чесън във водка преди засаждане

Ще прочетете за невероятната история на чери домата в България, който се отглеждал у нас от 150 г. Бил е малко по-голям от познатите днес черита, и са го наричали френчата. Тази сензационна новина съобщи Светла Николова, председател на сдружение Агролинк пред „Телеграф“. Тя е попаднала на тази информация, докато е събирала семена от стари сортове във връзка с новия проект по който работи за идентифициране на стари сортове зеленчуци, плодове и житни култури. За френчата съобщил млад градинар от село Гранит, който пази и отглежда зеленчуци от семена, познати от дълги години в селото.

Ще научите защо японците пият българско кисело мляко с българска арония. И защо насажденията с полезния храст, стават все по-малко.

Ще научите и как скромният пчелар Владимир Кънев, който отглежда 250 кошера в Натура 2000 стана биофермер на годината.

За тези, които се канят да засадят зимния чесън ще е полезно да научат, че могат да дезинфекцират скилидките, ако ги накиснат във водка.