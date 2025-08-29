„Планът не беше „Последната госпожа Периш“ да има продължение, но не можехме да спрем да мислим за персонажите“ - през изминалите седем години разговорите между сестрите Лин и Валъри, известни с творческия си псевдоним Лив Константин, отново и отново се завъртат около три паметни образа от дебютния им роман „Последната госпожа Периш“.

Изпечената манипулаторка Амбър, сексапилният милиардер Джаксън Периш и перфектната му съпруга Дафни. Защото помежду им сякаш има нещо незавършено – не всички козове са разкрити и играта далеч не е приключила. Тяхната привидно бляскава, но всъщност мрачна и разтърсваща история им печели огромна база от верни почитатели, които не пропускат възможност по време на литературни събития да попитат авторките ще има ли продължение. Доскоро отговорът беше: „Никога не се знае“. А сега дългоочакваната „Следващата госпожа Периш“ е факт и излиза на български с логото на издателство Benitorial.

След грандиозния успех на „Последната госпожа Периш“, превърнала се в абсолютна сензация сред почитателите на заплетените сюжети, интригите и неочакваните обрати, летвата е вдигната високо. Лив Константин не само се изправят пред предизвикателството да се завърнат към история, писана преди години, но и се заемат с нелеката задача да надхвърлят всички очаквания, като сервират на читателите още повече напрежение, подли схеми и коварство във втората част от неустоимата си дилогия. И успяват да изпълнят целта си – „Следващата госпожа Периш“ е оценена от повече от 100 хил. потребители на Goodreads, има рейтинг 4,2/5 звезди в Amazon и е избрана за книга на месеца от клуба на CBS New York. Този разтърсващ психологически трилър усилва апетита за драма, скандали и лукс, вероятно защото „борбата между доброто и злото никога не е била по-подмолна“, както не пропускат да отбележат редакторите на Kirkus Reviews.

Накратко: след като стига върха на социалната йерархия на Бишъпс Харбър, Амбър най-сетне може да си отдъхне. Не е никак трудно да се наслаждава на имението си с басейн, на лъскавата кола, последен модел, която я чака в гаража, или на гардероба, пълен с маркови дрехи, особено сега, когато е свободна да прави каквото поиска. Само че радостта на Амбър Патерсън Периш трае по-кратко от очакваното. След като освобождават Джаксън от затвора по-рано от предвиденото, тя е принудена отново да се съобразява с прищявките му. Зад решетките той разполага с достатъчно време да състави собствен план. А Амбър ще му помогне да го изпълни, независимо дали това ѝ харесва, или не. Решен да си върне Дафни, бившият ѝ съпруг прави всичко възможно, за да я убеди, че се променил. Но тя неведнъж си е патила и този път има едно наум. Призраци от миналото се завръщат и нов играч излиза на сцената. Някои се оказват съюзници, а други – заклети врагове. Но кой ще победи в опитите си да надвие останалите?

Със следващата доза от тази скандална история, изплетена от лукс, манипулация и скрити намерения, Лив Константин покачват градусите до неузнаваемост и понасят читателите към ново опияняващо приключение в света на богатите, където нищо не е такова, каквото изглежда.

Кристи Красимирова