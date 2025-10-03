А вторката на „Свекървата“ Сали Хепуърт се завръща – този път, за да разкаже на читателите историята на „Добрата сестра“ (издателство „Бард“).

Роуз и Фърн са близначки, но са толкова различни, колкото това изобщо е възможно. Роуз е дребничка и тъмнокоса, Фърн – висока и червеникаворуса. Роуз е отговорна, разумна и загрижена, тя е човек, на когото винаги може да се разчита. Фърн може да бъде изключително разсеяна, има сензорни проблеми и преди шестнайсет години е сторила нещо ужасно. Да, тя може да бъде опасна!

Момичетата са отгледани от деспотична и жестока майка, което е оставило отпечатък върху целия им живот, но ги е сближило изключително много. Роуз винаги е закриляла сестра си и когато Фърн случайно научава, че Роуз не може да забременее, решава да й се отплати, като самата тя й роди бебе.

На пръв поглед всичко е толкова просто. Но може би нещата не са такива, каквито изглеждат? А ако мрачната тайна се окаже дори по-мрачна и по-жестока, отколкото предполагаме? Ако всичко, което се случва, е просто игра на умел манипулатор, насочил усилията си да получи онова, което смята, че му се полага по право?

Сали Хепуърт е австралийска писателка на произведения в жанра трилър, чиклит и социална драма. Родена е през 1980 г. в Мелбърн, Австралия. Следва специалност по изкуства в университета „Монаш“ в Мелбърн. След дипломирането си работи като организатор на събития и специалист по човешки ресурси. Живее на различни места по света, прекарвайки продължителни периоди в Сингапур, Великобритания и Канада.

Докато е в отпуск по майчинство с първото си дете, пише първия си роман. Романът ѝ „Любов като французите“ (Love Like the French) е публикуван в Германия през 2014 г. Той е история за британка, която отива във Франция след инцидент, оставящ съпруга ѝ в кома, като там се опитва да научи как французите виждат и живеят живота си. Вторият си роман, „Тайните на акушерките“ (The Secrets of Midwives), пишеq докато е бременна с второто си дете и е почерпен от собствения ѝ опит и проучвания. Той е издаден през 2015 г. и е сага за три поколения акушерки.

С романа си „Съседското семейство“ (The Family Next Door) от 2018 г. се насочва към жанра на семейния трилър, а в „Свекървата“ (2019 г.) представя историята на Луси и Даяна, снаха и свекърва, чиито отношения стават взривоопасни, а един ден внезапно откриват Даяна мъртва. До нея има прощално предсмъртно писмо, но написаното в него не се потвърждава от аутопсията, а следите водят към убийство и тъмни семейни тайни. Романът е предвиден за екранизация.

„Добрата сестра“ (The Good Sister) от 2021 г. печели австралийската награда „Дейвит“ за криминална литература. Произведенията на писателката попадат в списъците на бестселърите и са преведени на 20 езика по света.

Кристи Красимирова