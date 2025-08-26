А мериканската писателка Сара Кейт и нейният еротичен дебют в България – „Добро момиче” (издателство „Апостроф”), ще разбие представите ни за теми табу и страстни сюжети.

Авторката поема рискове и пише от сърце. Често казва, че не иска нищо повече от това читателите ѝ да вярват, че ще се докоснат до книги, които са супер секси, но и с добър сюжет и пълнокръвни герои.

- Той казва, че съм невероятна. Неговата безупречна подчинена. Неговото добро момиче. Наранена и пречупена след неуспешна връзка с потискащ партньор, имах нужда от някой, който да ме убеди, че заслужавам да бъда обичана и уважавана. Обаче мъжът, който ме накара да се чувствам така, изобщо не е подходящ. Той е новият ми шеф, който е два пъти по-възрастен от мен и ме поставя на колене – буквално. Имам милиони причини да стоя далеч от него, но вместо това правя неща, които никоя нормална секретарка не би вършила. С него се чувствам желана. Обожавана. Цялата съм негова. Аз съм добро момиче, но си падам по най-грешния мъж. Емерсън Грант много добре знае какво иска. А точно сега иска мен. Така че – колко ли далеч ще стигна, за да получа одобрението му...

Наранена и пречупена след неуспешна връзка с потискащ партньор, двайсет и една годишната Шарлот Ъндърууд има нужда от някого, който да я убеди, че заслужава да бъде обичана и уважавана. Но човекът, който я кара да се чувства така, както вече разбрахте, изобщо не е подходящ. Това е Емерсън Грант, новият ѝ шеф, който е начело на компания с необичаен бизнес. Той е два пъти по-възрастен от Шарлот и знае какво иска, а точно сега иска нея… на колене.

Сара Кейт е американска авторка на бестселъри в жанра на съвременния забранен романс. Нейните истории са известни със своите сърцераздирателни сюжети, изпепеляваща страст и акцент върху табутата. Чрез тях тя се стреми да създава незабравимо и вълнуващо преживяване на своите читатели, което излиза извън рамката. „Добро момиче” отвежда читателите в бурния и провокативен свят на ексклузивен клуб, в който няма забранени желания. Преведен на повече от петнайсет езика, романът вплита похот, динамика и власт в пристрастяващ сюжет, в който се разпалват неудържими копнежи и неподозирани емоции.

Когато не пише горещи романи, Сара се наслаждава на слънцето в Аризона, чете и гледа филми на Marvel със своето семейство.

Скоро след пламенния дебют на Сара Кейт у нас на български ще се появи и следващата част на горещата ѝ серия - „Воайорът“, отново с логото на издателство „Апостроф“.

Кристи Красимирова