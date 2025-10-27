Т я е една от най-енигматичните жени във Второто българско царство. Кера Тамара е сестрата на Иван Шишман, която оживява в приключенския роман „Корона за княгинята“ от Ангелина Ангелова (ИК „Сиела“).

С величествения роман „Благородството задължава“ младата българска писателка вече покани читателите в пищен свят на изтънчени обноски и вълнения на висшето общество, а сега сме поканени на тайнствено приключение от Ватикана през Стара София до някои от най-мистичните кътчета на Странджа. И в центъра на това шеметно пътуване е Кера Тамара.

С „Корона за княгинята“ впечатляващият живот на жената, която става съпруга на султан Мурад I, заема достойно мястото си в съкровищницата на българската история и вдъхновява разказ за любовта, мечтите и смелостта да последваш свитъка на собственото си сърце.

Рим, 1897 г. Вихра Манова получава възможността на живота си, когато заминава да учи в университета в Рим. Ала никога, дори и в най-големите си мечти, младата жена не си е представяла, че ще получи достъп до архивите на Ватикана. И ето, че сред многовековните лавици Вихра намира единствен по рода си средновековен ръкопис, посветен на съдбата на Кера Тамара – сестра на последните български царе и вдовица на султан Мурад I.

Повече от всичко Вихра мечтае да се завърне в родната си България и да заслужи мястото си сред историците в София. Ала когато се прибира у дома, откритието й е посрещнато с присмех, а колегите й не взимат на сериозно изследванията на една жена.

Докато един ден мълвата за изгубеното съкровище на Кера Тамара не достига до двора на цар Фердинанд. И тогава съдбата преплита пътя на Вихра с този на офицер Константин Соколов. Изпратен специално от княгинята майка, Константин се нуждае от Вихра, за да изпълни мисията си. А Вихра най-после вижда възможност да докаже, че отпечатъкът на Кера Тамара в историята се простира много по-далеч от ролята й на съпруга и сестра.

Докато преминават през безброй загадки и предания, закътани манастири, тайни пътеки и забравени гробници, Вихра и Константин ще открият и неочаквана близост помежду си. Ала двамата не са единствените, тръгнали по следите на Кера Тамара, а съперниците им са готови на всичко, за да ги изпреварят.

Базирайки проучванията си на многобройни исторически изследвания, Ангелина Ангелова създава ефирен разказ, който обвива човешкото сърце с дантелена прегръдка.

Дързък и смел, съхранил в себе си живота, ритъма, обноските и усещането на едно отминало време, „Корона за княгинята“ е исторически роман на световно ниво, който дава глас на забравените женски персонажи от родното минало.

Кристи Красимирова