К огато четете някоя книга и ви се струва, че сюжетът ви е толкова близък, че сякаш вие сте го написали – на всеки четящ човек се е случвало да изпита това.

Доброто писане, дори гениалното, е умение, което може да се научи, смята американската авторка Доротея Бранд (1893-1948 г.). Публикуван за първи път през 1934 г., наръчникът по творческо писане „Да станеш писател“ (издателство „Ентусиаст“) е актуален и до днес с отличителния си подход и непреходните съвети за творческия процес, поднесени с лекота и приятелски тон.

Самата тя автор, Доротея Бранд е и редактор и преподавател по творческо писане. Тя публикува шест книги, сред които е „Да станеш писател“, която помага за започването и поддържането на литературното начинание. Бранд страстно вярва, че макар хората да имат различни таланти, всеки може да развие това умение. Нужно е единствено да открие „магията“ – нещо, което всеки човек притежава в по-голяма или по-малка степен.

Още в самото начало Доротея Бранд заявява, че няма да говори за техническата част на писането. Тя се съсредоточава върху психологическите пречки, с които се сблъскват авторите, както и върху „отключването“ на гения. Именно това прави книгата устойчива на времето и тенденциите. Американският писател Джон Гарднър подкрепя това твърдение в предговора, като подчертава, че „основните проблеми на творците днес не са много по-различни от онези, които са се срещали през 1934 г. Те са свързани със самочувствието, себеуважението и свободата, а креативният импулс се оказва окован от най-различни призраци в полето на несъзнаваното.“

С близък поглед към великите автори от нейното време – Вирджиния Улф, Едит Уортън, Едуард Морган Форстър и т.н.,

Бранд дава практични, но вдъхновяващи насоки за това как да се намери подходящото време за писане и създаването на добра дисциплина в това отношение. Тя помага в изграждането на самоувереност и подмамването на подсъзнанието, което се опитва да саботира процеса. Книгата предлага и упражнения, с които да се добие правилната нагласа и да се постигне постоянство, като посочва как да се обуздае подсъзнанието, да се влезе в „творческа кома“ и да се формира самокритика.

„Да станеш писател“ е наследството на Доротея Бранд за всички, които някога са искали да изразят себе си и идеите си в писмена форма. Ако страниците ѝ бъдат разгърнати с отворено сърце и без предразсъдъци, тя би могла да промени живота на всеки, докоснал се до тях, подчертават издателите.

Кристи Красимирова