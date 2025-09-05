С лед „Добро момиче“, което вече ви представихме в „Златно време“, излиза вторият роман от горещата серия на американската бестселър авторка Сара Кейт.

Гарет Портър, един от четиримата собственици на Клуба на похотливите играчи, няма против да стои и да гледа отстрани – затова е създаден, работи най-добре сам. Но всичко се променя в деня, в който попада на приложение с уебкам модели, и по-конкретно на последното момиче, което би трябвало да гледа, а именно доведената му сестра.

Гарет и Миа винаги са били в обтегнати отношения и никога не са се разбирали, но сега мъжът е пристрастен към приложението... и съответно към нея. Миа няма представа, че от другата страна на видеочата стои нейният брат. Сега тя го кара да иска и да върши неща, които се е заклел да не прави повече. Като това да се разкрие или да се привърже. Влюбва се в нея, но и момичето е пленено от мистериозния непознат, на когото Гарет се преструва.

Ако той реши да постъпи правилно, трябва да направи нещо повече от това просто да наблюдава. На какво е готов, за да задържи нейния интерес?

„Воайорът“ (издателство „Апостроф“) нажежава атмосферата с още по-опияняващ сюжет, който изпитва границите на страстта, изкушението и първичността. Преведена на над десет езика, историята проследява опасната любов между двамата главни герои Гарет и Миа – любов, която ги изправя пред огромен риск. Ще продължат ли, докато един от тях не изгори напълно?

Книгите на Сара Кейт постигат огромен успех в близо двайсет страни, като се радват на широка публика и в България. Те се отличават със своите сърцераздирателни и изпепеляващи сюжети, като предоставят на читателите незабравимо и вълнуващо преживяване, което излиза извън рамката на познатото и разбива всички табута, подчертават издателите.

Във „Воайорът“ писателката запазва характерния си стил, като се спуска в най-тъмните кътчета на забранените желания. Тя изследва как една тайна може едновременно да разделя и да свързва, как привличането може да бъде обезпокоително, но и неустоимо и как любовта може да те застигне на най-неочакваните места. С фокус върху обсесията, интимността и менталното здраве, тази история няма да остави читателите безразлични.

Кристи Красимирова